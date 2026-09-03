Ελλάδα

Χειροπέδες σε 34χρονο Τούρκο: Αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για κλοπή και παρεμπόδιση άσκησης δημοσίου συμφέροντος

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
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Συνελήφθη στην Αθήνα ένας 34χρονος Τούρκος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα μέσω της Ιντερπόλ, προχώρησαν οι Αρχές χθες Τετάρτη (02.09.2026) στην Αθήνα.

Ο 34χρονος Τούρκος σύμφωνα με την Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας, αναζητούνταν για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

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