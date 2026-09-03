Χειροπέδες σε 34χρονο Τούρκο: Αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για κλοπή και παρεμπόδιση άσκησης δημοσίου συμφέροντος

Συνελήφθη στην Αθήνα ένας 34χρονος Τούρκος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα μέσω της Ιντερπόλ, προχώρησαν οι Αρχές χθες Τετάρτη (02.09.2026) στην Αθήνα.

Ο 34χρονος Τούρκος σύμφωνα με την Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας, αναζητούνταν για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.

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Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».