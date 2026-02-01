Ελλάδα

Δράμα: Απεγκλωβίστηκαν όλοι οι επισκέπτες από το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού – «Κόλλησαν» οχήματα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες

Τη διαδικασία του απεγκλωβισμού δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή
Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (01/02/2026) ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού στη Δράμα, οι οποίοι χρειάστηκε να παραμείνουν επί ώρες στο καταφύγιο και το σαλέ.

Οι επισκέπτες εγκλωβίστηκαν στον χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού στη Δράμα εν μέσω χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων, που άγγιζαν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός σύμβουλος Αργύρης Πατακάκης, αρμόδιος για το χιονοδρομικό κέντρο.

Σύμφωνα με τον κ.Πατακάκη, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν επτά-οκτώ αυτοκίνητα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και χειμερινά λάστιχα «κόλλησαν» στην κάθοδο προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τον δρόμο και περίπου 40 οχήματα να μη μπορούν να περάσουν από το σημείο, ώστε να αναχωρήσουν από το χιονοδρομικό κέντρο.

Τη διαδικασία του απεγκλωβισμού δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι», όπως επισήμανε ο κ.Πατακάκης.

Μάλιστα όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χιονοδρομικό, «οι επισκέπτες ήταν ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και με ζεστά ροφήματα».
 

