Δράμα: Πάνω από 100 άτομα έχουν εγκλωβιστεί στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, ανάμεσά τους και ένα βρέφος

Περισσότεροι από 100 επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού στη Δράμα παραμένουν εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο εδώ και αρκετές ώρες, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης το απόγευμα της Κυριακής (01/02/2026).

Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού στη Δράμα βρίσκονται κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και οικογένεια με βρέφος μόλις ενός έτους.

Ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, Αργύρης Πατακάκης, μιλώντας στο alpha-news.gr , δήλωσε ότι ο εγκλωβισμός προκλήθηκε όταν οχήματα χωρίς τον απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό ακινητοποιήθηκαν κατά την κάθοδό τους προς τη Δράμα, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις λόγω των προσπαθειών απεγκλωβισμού τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο παραμένουν αυτή τη στιγμή αποκλεισμένα στο Φαλακρό.

Τόνισε, ωστόσο, ότι όλοι οι επισκέπτες είναι ασφαλείς, φιλοξενούνται σε ζεστό χώρο και, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα ξεκινήσει η οργανωμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Την ίδια ώρα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού η χιονόπτωση συνεχίζεται, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Έκλεισε ο δρόμος Βώλακα – Χιονοδρομικό Φαλακρού

Με ανακοίνωση της η αστυνομική Διεύθυνση Δράμας ενημερώνει τους πολίτες ότι απαγορεύτηκε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχή και έντονη χιονόπτωση παγετός) και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό από τη διασταύρωση του οικισμού Βώλακα ως το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, εντάθηκε η ανασφάλεια των εγκλωβισμένων στο καταφύγιο του Χιονοδρομικού. Φοβούνται ότι θα παραμείνουν εκεί καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η αγωνία τους έχει να κάνει κυρίως, με τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στον χώρο.