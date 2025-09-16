Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο με την αρκούδα που επιτέθηκε και σκότωσε τον 61χρονο ορειβάτη – Η στιγμή που πέφτει στο γκρεμό

Καρέ καρέ τον θάνατό του κατέγραψε ο 61χρονος ορειβάτης ο οποίος μετά από επίθεση από αρκούδα στο στο δάσος του Φρακτού στην Δράμα τον περασμένο Ιούνιο, τραυματίστηκε θανάσιμα από πρώτη σε γκρεμό.

Στο συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο του Mega και του Live News, ο ορειβάτης Χρήστος Σταυριανίδης- που σκοτώθηκε στις 9 Ιουνίου 2025 όταν αρκούδα στη Δράμα τον έσπρωξε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 150 μέτρων- καταγράφονται οι τελευταίες εικόνες που είδε ο άτυχος άνδρας.

Ο ορειβάτης έχει πέσει κάτω και κατρακυλάει, με το κινητό του να καταγράφει τα πάντα. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα νεκρός.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι ορειβάτες εντοπίζουν την αρκούδα. Ο Χρήστος Σταυριανίδης μάλλον μιλάει στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να πάει κοντά του.

Στιγμές αργότερα, εκτυλίσσονται σκηνές από ταινία. Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει, ενώ το σκυλί των ορειβατών ακούγεται να γαυγίζει

«Ρίξε Δημήτρη», ακούγεται την στιγμή που μάλλον οι ορειβάτες ρίχνουν σπρέι πιπεριού στην αρκούδα.

Δευτερόλεπτα μετά, Χρήστος Σταυριανίδης πέφτει στη χαράδρα και καταλήγει νεκρός.

Το χρονικό

Οι δύο άντρες είχαν πάει για πεζοπορία σε ένα γνώριμο για αυτούς σημείο, η βόλτα στο βουνό ωστόσο κατέληξε σε τραγωδία.

Το βίντεο έρχεται αδιάψευστος μάρτυρας των όσων συνέβησαν, βάζοντας έναν δραματικό επίλογο στην ιστορία. Ο δημοσιογράφος Βαίλης Λαμπρόπουλος ο οποίος εξασφάλισε για το MEGA το βίντεο, σημείωσε:

«Το εν λόγω βίντεο, το οποίο ήταν γνωστό ότι υπήρχε, είχε σταλθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια στη βόρειο Ελλάδα, εντάχθηκε εδώ και αρκετό καιρό στη δικογραφία. Αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου».

«Στο σώμα του άτυχου ανθρώπου δεν είχαν βρεθεί ίχνη χτυπήματος από αρκούδα, ο θάνατός του προήλθε από την πτώση. Δεν υπάρχει φυσικά εμπλοκή άλλου ατόμου. Το κύριο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει όλοι, ιδιαίτερα με τα άγρια ζώα, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, υποτίμησαν τον κίνδυνο, φωτογράφησαν την αρκούδα, δεν έλαβαν μέτρα ασφαλείας, έπρεπε να ήταν προσεκτικοί. Όλα εξελίχθηκαν ραγδαία».

«Ο πρώτος στόχος της αρκούδας ήταν ο σκύλος»

«Ο σκύλος ερέθισε την αρκούδα και έγινε αυτό που έγινε», λέει από την πλευρά του ο Χρήστος Ράμος, επικεφαλής εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ.

«Πήγαν σε ένα μέρος το οποίο το γνώριζαν, πήγαν όμως σε ένα βουνό με άγρια φύση που δεν έχει καταμετρημένες αρκούδες. Έτυχε η κακιά στιγμή».

«Ο πρώτος στόχος της αρκούδας ήταν ο σκύλος», καταλήγει.