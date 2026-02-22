Έδεσσα: Μαχαίρωμα νεαρών στο καρναβάλι – Στο νοσοκομείο και οι δύο

Το περιστατικό συνέβη του Σάββατο 21/2/26, στις 22.00 στην Έδεσσα, κατά τη διάρκεια αποκριάτικης εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 23χρονος μαχαίρωσε στο πόδι έναν 21χρονο, κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Έδεσσα.

Ο 23χρονος στην προσπάθεια του να φύγει, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα και οι δύο νεαροί να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Οι πληροφορίες λένε ότι και οι δύο είναι εκτός κινδύνου ενώ ο 23χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος, για την ώρα παραμένουν άγνωστα.