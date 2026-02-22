Συμβαίνει τώρα:
Έδεσσα: Μαχαίρωμα νεαρών στο καρναβάλι – Στο νοσοκομείο και οι δύο

Και οι δύο νεαροί, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, τι προκάλεσε τον αιματηρό καβγά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Άγγελος Λαμπίδης

Το περιστατικό συνέβη του Σάββατο 21/2/26, στις 22.00 στην Έδεσσα, κατά τη διάρκεια αποκριάτικης εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 23χρονος μαχαίρωσε στο πόδι έναν 21χρονο, κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Έδεσσα. 

Ο 23χρονος στην προσπάθεια του να φύγει, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα και οι δύο νεαροί να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Οι πληροφορίες λένε ότι και οι δύο είναι εκτός κινδύνου ενώ ο 23χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος, για την ώρα παραμένουν άγνωστα. 

Ελλάδα
