ΕΕΕΔΕΕ: Στα 450.233 ανέρχονται τα θανατωμένα ζώα λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων – 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της νόσου στη χώρα έδωσε σήμερα (23.12.2025) στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΕΕΔΕ) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σχετικά με τα κρούσματα.

Πιο αναλυτικά, για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν θανατωθεί 450.233 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (12 – 19 Δεκεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 74 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτική Ενότητα), βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Αυστηρή τήρηση μέτρων σε μετακινήσεις και σφαγεία την περίοδο των εορτών

Τα μέτρα που ισχύουν κατά την εορταστική περίοδο για τις μετακινήσεις και τα σφαγεία είναι τα εξής:

Μετακινήσεις προς σφαγή πραγματοποιούνται μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και τα απαιτούμενα υγειονομικά έγγραφα.

Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από Ρουμανία και Βουλγαρία.

Σε απαγορευμένες ζώνες, μετακίνηση μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR (στο σίελο).

Ένα δρομολόγιο – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).

Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής όπου σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.

Αυστηρή βιοασφάλεια στα μεταφορικά μέσα: καθαρισμός/απολύμανση πριν και μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Έλεγχοι Αστυνομίας/Λιμενικού με άμεση επικοινωνία με την κτηνιατρική αρχή και έλεγχο εγγράφων.

Βιοασφάλεια και στη διακίνηση ζωοτροφών

Η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά, με αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας (ενδεικτικά: προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, χωρίς στάσεις/εκφορτώσεις, υποχρεωτικός καθαρισμός & απολύμανση, τήρηση αρχείου απολυμάνσεων, ΜΑΠ μίας χρήσης για οδηγούς/μεταφορείς).

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.