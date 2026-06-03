ΕΦΕΤ: Αποσύρεται σαλάτα Μπάρμπα Στάθης – Βρέθηκε λιστέρια

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας σαλάτας «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» Μπάρμπα Στάθης προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε εργαστηριακό έλεγχο.

Πρόκειται για το προϊόν «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» με μαρούλι romaine, butterhead και escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε., με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.

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Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» για το 2026. Κατά την εξέταση του δείγματος από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε η παρουσία του βακτηρίου Listeria monocytogenes.

Μετά το αποτέλεσμα του ελέγχου, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς ή να το απορρίψουν.

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ΕΦΕΤ – Η ανάκληση

Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία σαλάτας “ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ” με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών

Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

πηγή: Iatropedia.gr