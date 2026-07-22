Καύσωνας: Τους 43,5 βαθμούς άγγιξε η θερμοκρασία, «έλιωσε» με 75 βαθμούς το Καλλιμάρμαρο – Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες έως και 43,5 βαθμούς είδαμε σήμερα (22/7/2026) στον καιρό, σε διάφορες περιοχές της χώρας οι οποίες δοκίμασαν την ανθρώπινη αντοχή, καθώς η αίσθηση της ζέστης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Θερμικές κάμερες κατέγραψαν ακραίες θερμοκρασίες στην άσφαλτο αλλά και σε ταράτσες και λαμαρίνες των αυτοκινήτων, ενώ έδειξαν πάνω από 75 βαθμούς στο Καλλιμάρμαρο.

Στις 12:00 ο υδράργυρος άγγιξε τους 36 βαθμούς με αισθητή θερμοκρασία 40 στην Αθήνα με τον καύσωνα να φαντάζει απροσπέλαστος. Ωστόσο, αυτή είναι η θερμοκρασία του αέρα, καθώς οι θερμοκρασίες του καιρού που κατέγραψε θερμική κάμερα στο Λυκαβηττό αγγίζουν τους 60 βαθμούς.

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Η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία του αέρα και στη θερμική επιβάρυνση που αισθανόμαστε, αποτυπώνεται και μέσα από τον θερμικό φακό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο χειριστής του drone προχώρησε στη σύγκριση δύο αυτοκινήτων διαφορετικού χρώματος, στο ίδιο σημείο, τα οποία συσσωρεύουν διαφορετικές θερμοκρασίες και, κατά συνέπεια τις εκπέμπουν στο περιβάλλον. Όπως ανέφερε ο Νίκος Μαδεντζόγλου, το μαύρο αυτοκίνητο έχει πιάσει μια θερμοκρασία 66,8 ενώ το λευκό 42 περίπου.

Μέσα από την θερμική κάμερα φαίνεται ότι ακόμη και να απομακρυνθεί το σταθμευμένο όχημα η θερμική ακτινοβολία παραμένει στην ατμόσφαιρα.

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Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).

Στη Θεσσαλονίκη η αίσθηση που προκαλεί ο καύσωνας είναι ασφυκτική, ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται να ξεκινήσουν ανάσες δροσιάς με κάποια μπουρίνια.

Το απόγευμα, η θερμοκρασία έφτασε τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι είναι πιο ισχυροί με αποτέλεσμα να αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Πότε θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού

Σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τον καύσωνα να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει θεαματική πτώση, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Ωστόσο, η Παρασκευή θα είναι ημέρα έντονης κακοκαιρίας με ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σημαντικά, από τα 40άρια στα επίπεδα των 30 βαθμών και χαμηλότερα. Το Σάββατο αναμένεται αισθητή δροσιά, με τον Βόλο να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς και την Αττική να κινείται ακόμη χαμηλότερα, χωρίς να φτάνει το όριο των 30 βαθμών. Παράλληλα, θα μειωθεί η υγρασία και η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο καθαρή αφού απομακρυνθεί η έντονη σκόνη.

Πριν από τη βελτίωση του καιρού, όμως, η Παρασκευή αναμένεται να είναι ημέρα έντονης κακοκαιρίας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες, ξαφνικούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως από το δεύτερο μισό της Παρασκευής.

Στους 75 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Καλλιμάρμαρο

Στις 14:00 η θερμική κάμερα σάρωσε το Καλλιμάρμαρο με τις θερμοκρασίες να τους 75 λόγω του μάρμαρου, της αντανάκλασης και των μεταλλικών στοιχείων. Λίγα μέτρα πιο μακριά στο πυκνοδομημένο αστικό τοπίο, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σε κάποια σημεία τους τους 75 βαθμούς Κελσίου, όταν όμως εστίασε σε πράσινο η θερμοκρασία έπεφτε κάτω των 50.

Στη Θεσσαλονίκη, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί εργαζόμενοι παρέμειναν στις θέσεις τους με τους πολίτες να αναζητούν λύσεις απέναντι στον καύσωνα.

Με την πρόβλεψη για τους 42 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά στην Λάρισα όσοι έχουν δουλειές βγήκαν νωρίς για να προλάβουν τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις θερμές ώρες, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Σε ακραίες συνθήκες καύσωνα και η Πελοπόννησος

Στο επίκεντρο του καύσωνα, αλλά και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται και η Πελοπόννησος.

Συγκεκριμένα, η Κορινθία και η Αργολίδα βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο περιστατικό. Στο Άργος σημειώθηκαν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς στο Κρανίδι η θερμοκρασία έφτασε τους 41 βαθμούς με την αίσθηση να αγγίζει τους 45 βαθμούς.