Ελλάδα

Εξαφάνιση 14χρονου από την Κυψέλη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Γιώργος Φ. έχει ύψος 1.76 μ, βάρος 65 κιλά, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, φορούσε μία γκρι βερμούδα, ένα πορτοκαλί κοντομάνικο μπλουζάκι και μαύρες σαγιονάρες, ενώ κρατούσε ένα μικρό μαύρο σακίδιο
Εξαφάνιση
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Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (22.07.2026) για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από την περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του 14χρονου Γιώργου Φ. από την Κυψέλη, ο οποίος έχει ύψος 1.76 μ, έχει βάρος 65 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μία γκρι βερμούδα, ένα πορτοκαλί κοντομάνικο μπλουζάκι και μαύρες σαγιονάρες, ενώ κρατούσε ένα μικρό μαύρο σακίδιο.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σήμερα στις 22/07/2026, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης, ο Γιώργος Φ. 14 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος Φ. έχει ύψος 1.76 μ, έχει βάρος 65 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μία γκρι βερμούδα, ένα πορτοκαλί κοντομάνικο μπλουζάκι και μαύρες σαγιονάρες. Κρατούσε ένα μικρό μαύρο σακίδιο

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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