Αλεξανδρούπολη: Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών

Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγωέντονης κακοκαιρίας, κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook σχετικά με την κακοκαιρία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22.07.2026) στην Αλεξανδρούπολη, έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής και σποροπαραγωγής, κηπευτικών, φασολιών καθώς και δενδρώδεις καλλιέργειες κυρίως καρυδιές.

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Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης της πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών.

Σημειώνεται πως από το νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Έβρου μεταξύ των οποίων η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η πρόκληση σημαντικών ζημιών.

«Ημερομηνία: 22 Ιουλίου 2026

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Ακόμη ένα πλήγμα δέχθηκε ο πρωτογενής τομέας της περιοχής μας σήμερα το απόγευμα, καθώς η ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση, συνοδευόμενη από ισχυρή ανεμοθύελλα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Συλλόγου, οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι:

Πυλαία, Μελία, Κοίλα, Καφησο

Τριφύλλι, Ιτέα, Πέπλος

Βρυσούλα, Αρδάνιο, Πόρος

Τμήμα της ευρύτερης περιοχής των Φερών

Οι καταστροφές εντοπίζονται κυρίως σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής (και σποροπαραγωγής), κηπευτικών, φασολιών, καθώς και σε δενδρώδεις καλλιέργειες (κυρίως καρυδιές).

Αύριο το πρωί (23/07): Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές για μια πρώτη αυτοψία και καταγραφή του μεγέθους της καταστροφής.

Θα ακολουθήσει η επίσημη αναγγελία της ζημιάς, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους για τις εκτιμήσεις.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των αγροτών. Θα πιέσουμε με κάθε μέσο για τη γρήγορη και δίκαιη ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι συνάδελφοί μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους παραγωγούς που δοκιμάζονται για ακόμα μια φορά», αναφέρεται στην ανάρτηση.