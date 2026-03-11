Έφτασαν στην πατρίδα εκατοντάδες Έλληνες από Ντόχα και Ντουμπάι – Συγκινητικές στιγμές στο Ελ. Βενιζέλος

Με δύο πτήσεις, μία από Ντόχα και μία από Ντουμπάι, επαναπατρίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (11/3/26) συνολικά 764 Έλληνες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη δίνη του πολέμου και περίμεναν πώς και πώς τη στιγμή του επαναπατρισμού.

Συγκεκριμένα, με τη μία πτήση από το Ντουμπάι, επαναπατρίστηκαν 489 ενήλικες και 14 παιδιά, (503 Έλληνες συνολικά).

Με την άλλη πτήση, από τη Ντόχα, έφτασαν στην Ελλάδα 275 συμπατριώτες μας.

«Ήταν δύσκολα αλλά η ελληνική κυβέρνηση μας φρόντισε πολύ» είπε μία από τις πρώτες γυναίκες που βγήκαν από την πτήση από Ντουμπάι…

«Ο γιος ήταν στο Ντουμπάι. Μιλούσαμε στο Facebook και μας λέει: Έκλεισε το αεροδρόμιο. Έβλεπε αναχαιτίσεις. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου» περιέγραψε μία μητέρα.

Κάπως έτσι, παίρνει τέλος η αγωνία των ανθρώπων αυτών αλλά και των οικογενειών τους, που περίμεναν πώς και πώς να σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους, τους δικούς τους.