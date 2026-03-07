Ελλάδα

Έφτασαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι πτήσεις με εκατοντάδες Έλληνες από το Ντουμπάι

Ταλαιπωρημένοι αλλά ανακουφισμένοι έφτασαν στην Αθήνα οι Έλληνες που έζησαν στιγμές αγωνίας στο Ντουμπάι
Λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η πρώτη από τις δύο πτήσεις που αναμένονταν το Σάββατο (7/3/26), με εκατοντάδες Έλληνες που βίωσαν δύσκολες ώρες στο Ντουμπάι

Όπως περιέγραψαν οι Έλληνες, που έφτασαν ανακουφισμένοι στην Αθήνα, το πρωί έζησαν στιγμές πανικού στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Χρειάστηκε να περιμένουν 7 ώρες σε ειδικό χώρο του αεροδρομίου, προκειμένου να καταφέρουν να μπουν σε κάποια πτήση…

Τελικά οι πέταξαν στις 17.30 και έφτασαν λίγο πριν τις 22.00 στην Αθήνα.

Σε άλλη πτήση, τσάρτερ που έφτασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, βρίσκονταν περισσότεροι από 400 Έλληνες, που πλέον είναι ασφαλείς στην πατρίδα.

Με δάκρυα ανακούφισης, τους υποδέχθηκαν συγγενικά του πρόσωπα…

