Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια: Προθεσμία έως 22 Σεπτεμβρίου για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη
Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τις μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των πανεπιστημίων. Για να γίνει αυτό οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (ακαδημαϊκή ταυτότητα, «Εύδοξος») το αργότερο μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς τους μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι η διαδικασία μετεγγραφών θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια, μετά από την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης τον περασμένο Ιούλιο, με την οποία διαχωρίστηκε η τακτική περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που γίνονται τον Ιούνιο, από τις επαναληπτικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις όπως σοβαρά προβλήματα υγείας ή οικογενειακές απώλειες, τον Σεπτέμβριο.

«Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών, για πρώτη φορά από φέτος, δεν αποτελεί απλώς μια αυτονόητη παρέμβαση», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, «είναι μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους. Είναι η έμπρακτη απάντηση στην αγωνία χιλιάδων νέων ανθρώπων, αλλά και η σαφής ένδειξη σεβασμού στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε ότι, όσοι πληρούν τα κριτήρια, θα γνωρίζουν εγκαίρως τον τόπο σπουδών τους. Έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες ταλαιπωρίες και τα επιπλέον έξοδα, δίνονται ίσες ευκαιρίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων από την πρώτη ημέρα και διευκολύνεται η οργάνωση της καθημερινότητάς τους».

Όπως υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη, η πολιτική που ακολουθείται από το υπουργείο «έχει ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα», καθώς, όπως ανέφερε, «ενισχύει την κοινωνική συνοχή, ενδυναμώνει τους πιο αδύναμους και επιτρέπει στα πανεπιστήμια να λειτουργούν με καλύτερο προγραμματισμό».

«Είναι όμως και μια επιλογή ευθύνης, μέριμνας και προοπτικής, που αποδεικνύει ότι η στήριξη των φοιτητών μας δεν αποτελεί θεωρητική εξαγγελία, αλλά σταθερή πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση λειτουργεί με σχέδιο, ταχύτητα και ευαισθησία απέναντι στη φοιτητική κοινότητα».

«Η πολιτεία δεν μένει στα λόγια, αλλά παρεμβαίνει αποφασιστικά για να στηρίξει τους φοιτητές, τις οικογένειες και τα ίδια τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας», συμπλήρωσε.

