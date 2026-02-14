Έγκλημα στο Ηράκλειο: Έσφαξε τον αδερφό του μετά από καυγά – Του κάρφωσε μαχαίρι σε κοιλιά και καρωτίδα

Σοκ στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην τοπική κοινωνία της Μάρθας στο δήμο Βιάννου, από την αδελφοκτονία που σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου (14/02/2026).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την αδελφοκτονία στο Ηράκλειο, ένας 67χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα και ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα καθώς ο 67χρονος για χρόνια κάτοικος Ηρακλείου, τους τελευταίους μήνες αποφάσισε για προσωπικούς του λόγους να επιστρέψει στο πατρικό του και τελικά η μοίρα του ήταν να φύγει από το χέρι του αδερφού του.

Να σημειωθεί ότι ο 63χρονος αδελφοκτόνος έχει συλληφθεί.

Στον τόπο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Βιάννου, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηράκλειου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι ειναι σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν έχει αντιληφθεί την τραγική τροπή των γεγονότων και ότι έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον αδερφό.

Από μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής πάντως, ο δράστης λόγω και του προβλήματος με το αλκοόλ, περιγράφεται ότι κατά καιρούς δημιουργούσε προβλήματα και προστριβές.