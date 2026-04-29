Εγκληματική οργάνωση «άνοιγε» πολυτελή σπίτια στα νότια προάστια: Το modus operandi και οι ρόλοι των δραστών

Τουλάχιστον 8 σπίτια είχε «ανοίξει» στα νότια προάστια, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τα μέλη της ΕΛΑΣ, ταυτοποιώντας 2 μέλη της. Οι δράστες είχαν αποκομίσει τουλάχιστον 300.000 ευρώ ενώ φαίνεται πως είχαν συγκεκριμένη μέθοδο για τις διαρρήξεις που έκαναν αλλά και συγκεκριμένους ρόλους μέσα στο κύκλωμα.

Όπως έδειξε η έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με «αδυναμία» στις διαρρήξεις, «χτύπαγαν» από τις αρχές του 2025 πολυτελή σπίτια σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βάρκιζα, Βούλα και άλλες περιοχές των νοτίων προαστίων και αφού ήταν σίγουροι πως οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν.

Τότε, με διάφορα μέσα, παραβίαζαν μπαλκονόπορτες και παράθυρα και ξεκίνησαν να ψάχνουν τα σπίτια για χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρικές συσκευές. Στην περίπτωση που έβρισκαν χρηματοκιβώτιο, το «σήκωναν» για να το ανοίξουν στο καταφύγιό τους με την ησυχία τους.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 3 άτομα, εκ των οποίων τα 2 είναι ήδη έγκλεισα στα φυλακή.

Πώς χτυπούσαν»

Για να πετύχουν τον σκοπό τους είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), με βασικό χαρακτηριστικό τους τον τρόπο που προσέγγιζαν τον «στόχο» τους αλλά και το πως έφευγαν από αυτόν.

Αναλυτικά:

επέλεγαν πολυτελή σπίτια κυρίως στα νότια προάστια, τα οποία προσέγγιζαν πεζή από διαφορετικές διαδρομές, δυσχεραίνοντας έτσι τον εντοπισμό τους και τη σύνδεση τους με τις διαρρήξεις

είχαν εξοπλιστεί με κατάλληλα εργαλεία όπως λοστούς, κατσαβίδια, κα.

παραβίαζαν κατά κύριο λόγο μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, με τα διαρρηκτικά εργαλεία, αφού πρώτα είχαν επιβεβαιώσει την απουσία των ενοίκων,

ερευνούσαν τους χώρους των σπιτιών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, πολυτελείς τσάντες και ρούχα, ηλεκτρονικές συσκευές και οτιδήποτε μπορούσε να τους αποφέρει κέρδος, ενώ αν εντόπιζαν χρηματοκιβώτιο, το αποξήλωναν με το περιεχόμενό του,

τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργοι, χωρίς αποδεδειγμένο επαγγελματικό ιστορικό ή φορολογικές δηλώσεις, συνεπώς διαβίωναν αποκλειστικά από τα έσοδα της εγκληματικής τους δραστηριότητας,

χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για να στέλνουν χρηματικά ποσά στη χώρα καταγωγής τους.

Ο «εγκέφαλος» και τα εκτελεστικά όργανα

Σχετικά με τον ρόλο των μελών, ως «εγκέφαλος» είχε οριστεί ένας 35χρονος ο οποίος συμμετείχε και αυτός στις διαρρήξεις.

Καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ αν γίνονταν αντιληπτοί συνομιλούσε με τα θύματα.

Ο 29χρονος και ο 52χρονος από την άλλη, ασχολούνταν μόνο με τις διαρρήξεις ή εκτελούσαν χρέη τσιλιαδόρου.

Σημειώνεται πως ο 35χρονος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακή και εμπλέκονται πολλές δικογραφίες για διαρρήξεις και κλοπές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου αποφασίστηκε η εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, η έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται, και η επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.