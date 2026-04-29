Ελλάδα

Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ – Εγκλωβίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός του

Ο ηλικιωμένος οδηγός αρχικά έχασε τις αισθήσεις του, αλλά όταν συνήλθε αρνήθηκε να πάει στο Κέντρο Υγείας Καμμένων Βούρλων
Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου στην κολόνα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) στο δρόμο Καμένων Βούρλων – Ρεγγινίου λίγο πριν τη διασταύρωση με την Κόμνηνα, αυτοκίνητο με οδηγό έναν 80χρονο βγήκε από τον δρόμο και καρφώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ.

Διερχόμενος οδηγός είδε το αυτοκίνητο καρφωμένο στην κολόνα και σταμάτησε να βοηθήσει, διαπιστώνοντας ότι ο ηλικιωμένος οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποίησε ασθενοφόρο, πυροσβεστική και αστυνομία, που έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο.

Ο άνθρωπος ήταν σε σοκ και για αυτό χρειάστηκε η βοήθεια των πυροσβεστών για να μπει στο ασθενοφόρο, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων.

Συγγενείς του έφτασαν επίσης στο σημείο και φρόντισαν για την ασφαλή μεταφορά του, αλλά και για την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα, ενώ το ΑΤ Καμένων Βούρλων ανέλαβε την προανάκριση.

