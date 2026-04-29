Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Ακρωτηριάστηκε εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην Κάλυμνο, όπου μια εργαζόμενη τραυματίστηκε σοβαρά στη μηχανή του κιμά, χάνοντας ένα δάχτυλο.

Το εργατικό ατύχημα κατήγγειλε το Εργατικό Κέντρο Βόρειας Δωδεκανήσου. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από τη μηχανή του κιμά, σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στην Κάλυμνο με αποτέλεσμα να χάσει το ένα δάχτυλο και δύο φάλαγγες άλλων δαχτύλων.

Η εργαζόμενη είχε προσληφθεί ως ταμίας, ωστόσο κλήθηκε να απασχοληθεί στο τμήμα του κρεοπωλείου χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, σύμφωνα με τη rodiaki.

Το Εργατικό Κέντρο καταγγέλλει το περιστατικό, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

Επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΚ ότι «το συγκεκριμένο κατάστημα έχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό στην εντατικοποίηση και στην προσπάθεια “ξεζουμίσματος” των εργαζομένων με σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα υγείας και ασφάλειας».

Το ΕΚ επιπλέον αναφέρει ότι υπάρχει διαχρονικά αδιαφορία για τα μέτρα προστασίας και οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας είναι υποστελεχωμένες, ενώ στην Κάλυμνο, προσθέτει, δεν υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας και το νησί υπάγεται σε αυτήν της Κω που για να ελέγξει μόνο τις επιχειρήσεις της Κω χρειάζονται χρόνια.