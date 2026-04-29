Ρόδος: Το παρασκήνιο της ρήξης του ζευγαριού που οδήγησε το αυτοκίνητο στον γκρεμό – Τα ασφαλιστικά μέτρα και η διαμονή στο ίδιο σπίτι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό που συγκλόνισε τη Ρόδο όταν ένας 45χρονος προσπάθησε να προκαλέσει ατύχημα στρίβοντας το τιμόνι του αυτοκινήτου που οδηγούσε η εν διαστάσει σύζυγός του και το τρίχρονο παιδί τους προς τον γκρεμό.

Το σοκαριστικό συμβάν της Ρόδου έγινε στις 21η Απριλίου 2026, στην περιοχή Μόντε Σμιθ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, φέρεται αρχικά να παρενέβη αιφνιδιαστικά στο τιμόνι, προσπαθώντας βγάλει το αυτοκίνητο από την πορεία του με κατεύθυνση προς τον γκρεμό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιχείρησε εκ νέου να επηρεάσει την οδήγηση, επιχειρώντας να πατήσει τα πεντάλ, ενώ το όχημα οδηγούσε η 33χρονη εν διαστάσει σύζυγός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 45χρονος άνδρας μετά το περιστατικό και αφού επέστρεψε στο σπίτι του πήγε ξανά στην ίδια περιοχή και βρέθηκε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό βάθους περίπου 60 μέτρων. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες.

Αστυνομικός που έσπευσε πρώτος στο σημείο εντόπισε τον οδηγό σε ύπτια θέση εκτός του οχήματος, με τραύμα στην περιοχή του λαιμού. Στη δεξιά πλευρά του σώματός του βρέθηκε πολυεργαλείο με λάμα μήκους 6,5 εκατοστών. Από την αυτοψία στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πλαστικό μπουκάλι από κρασί, που περιείχε ελάχιστη ποσότητα υγρού, καθώς και χρήματα πεταμένα σε διάφορα σημεία. Στο όχημα διαπιστώθηκε έντονη οσμή αλκοόλ.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα και στην αριστερή πλευρά του θώρακα. Οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της σωματικής και ψυχολογικής του υγείας ήταν σοβαρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2022 και απέκτησε ένα αγόρι στις 12 Δεκεμβρίου 2022. Την 1η Σεπτεμβρίου 2022 υπέγραψαν ενώπιον συμβολαιογράφου της Ρόδου σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου Ρόδου στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Η οικογένεια διέμενε στο σπίτι του 45χρονου.

Η συμβίωση, όπως υποστηρίζεται από την πλευρά του ίδιου παρουσίασε τριγμούς από τους πρώτους μήνες ζωής του παιδιού τους. Από τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει, ενώ η σύζυγος εξακολουθούσε να μένει στο ίδιο σπίτι μαζί του.

Οι σχέσεις τους ήταν άσχημες παρά τις προσπάθειες των δικηγόρων να βρεθεί λύση με την επιμέλεια τoυ παιδιού.

Τα ασφαλιστικά μέτρα και η απόφαση του δικαστηρίου

Στις 3 Μαρτίου 2026, ο 45χρονος υπέβαλε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας την προσωρινή ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του ανήλικου στον ίδιο.

Επικουρικά, ζήτησε να καθιερωθεί καθεστώς συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού ανά δεκαπενθήμερο, προτείνοντας ως σταθερό σημείο αναφοράς την οικογενειακή κατοικία. Επιπλέον, ζήτησε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να εγκαταλείψει το σπίτι που έμενε μαζί του και να επιστρέψει στην πατρική της κατοικία. Ζήτησε επίσης να του καταβάλλει διατροφή ύψους 130 ευρώ μηνιαίως για το ανήλικο, την οποία προσδιόρισε ως το ένα τρίτο των συνολικών αναγκών του παιδιού, που, κατά τους υπολογισμούς του, ανέρχονται σε 430 ευρώ τον μήνα.

Στο δικόγραφο της αίτησης, προέβαλε ισχυρισμούς σχετικά με αρνητική στάση της μητέρας απέναντι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του παιδιού, έλλειψη επαγγελματικής απασχόλησης παρά τις σπουδές της και ελλιπή άσκηση των γονεϊκών της καθηκόντων. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι η δική του επαγγελματική κατάσταση είναι ευνοϊκότερη, καθώς εργάζεται εξ αποστάσεως για πολυεθνική εταιρεία, γεγονός που –όπως ισχυρίστηκε– του επιτρέπει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και αποτελεσματικότερη φροντίδα του παιδιού.

Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα, στις 4 Μαρτίου 2026, όταν ο αρμόδιος Πρωτοδίκης εξέδωσε προσωρινή διαταγή, έχοντας συνεκδικάσει τα αιτήματα και των δύο πλευρών και καταλήγοντας σε μερική αποδοχή αυτών. Με βάση την απόφαση αυτή, η προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου τέκνου αποδόθηκε στη μητέρα, ενώ ως τόπος διαμονής του ορίστηκε το σπίτι της. Παράλληλα, καθορίστηκε με ακρίβεια το πλαίσιο επικοινωνίας με τον πατέρα, το οποίο περιλαμβάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη μετά τη λήξη του ωραρίου του βρεφονηπιακού σταθμού έως τις 20:00, καθώς και τα Σαββατοκύριακα ανά δεύτερο και τέταρτο δεκαπενθήμερο. Η κύρια εκδίκαση των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 12 Μαΐου 2026.

Δικαστική απόφαση να μην πλησιάζει την 33χρονη

Από την πλευρά της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου εκδόθηκε διάταξη επιβολής περιοριστικών όρων. Λαμβάνοντας υπόψη τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα της 33χρονης και του ανήλικου παιδιού, απαγορεύτηκε στον κατηγορούμενο να πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων χωρίς τη ρητή συναίνεσή της, ενώ του απαγορεύτηκε επίσης η προσέγγιση του ανηλίκου χωρίς την παρουσία της μητέρας ή άλλου ενήλικου προσώπου.

Ο 45χρονος, ο οποίος κατέληξε φρουρούμενος στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, φέρεται να υποστήριξε πως αυτός παρέλαβε το ανήλικο τέκνο του από τον παιδικό σταθμό στις 13:00 της 21ης Απριλίου 2026. Όταν η εν διαστάσει σύζυγός του προσήλθε στις 20:00 για να το παραλάβει, ο ίδιος υποστήριξε ότι, επειδή ήθελε να μιλήσει μαζί της για το διαζύγιο, προφασίστηκε ότι είχε αφήσει τη μοτοσυκλέτα του στον χώρο στάθμευσης του αρχαίου σταδίου, ώστε εκείνη να τον μεταφέρει εκεί.

Παραδέχθηκε ότι έπιασε το τιμόνι και το έστριψε αριστερά, καθώς, σύμφωνα με τη φράση που χρησιμοποίησε, «τσαντίστηκε με αυτά που έλεγε» η εν διαστάσει σύζυγός του. Παραδέχθηκε επίσης ότι το συμβάν έγινε εκούσια και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ή λανθασμένο χειρισμό. Υποστήριξε όμως ότι δεν είχε πρόθεση να ρίξει το αυτοκίνητο της εν διαστάσει συζύγου του στον γκρεμό. Ως προς τη δική του εκτροπή, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της οδήγησης κατανάλωσε σχεδόν όλο το περιεχόμενο μπουκαλιού κρασιού που βρέθηκε στο αυτοκίνητο με το οποίο έπεσε στον γκρεμό και δύο χάπια από συγκεκριμένο σκεύασμα.

Ανέφερε ότι, λόγω της πτώσης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, και πως αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας το πολυεργαλείο που βρέθηκε στο σημείο, σε κοιλιά, στήθος και λαιμό.

Πρόσθεσε ότι έχει διαγνωστεί εδώ και επτά περίπου χρόνια με ψυχολογικά προβλήματα και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό τη διερεύνηση και εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.