Εγνατία Οδός: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για το τροχαίο δυστύχημα με τα 3 θύματα – «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»

Με βαρύτατες κατηγορίες -ακόμη και για ανθρωποκτονία από αμέλεια- είναι αντιμέτωπος ο Βούλγαρος οδηγός φορτηγού που προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα, όταν έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στα διόδια Ιάσμου της Εγνατίας Οδού, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο 3 ανθρώπων και των τραυματισμό άλλων 4.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (18.08.2025) στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Ξάνθη. Ο οδηγός του φορτηγού, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, καρφώθηκε σε όχημα που είχε ακινητοποιηθεί λόγω της ουράς στα διόδια με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τεράστια φωτιά.

Το αυτοκίνητο στη συνέχεια παρέσυρε το μπροστινό του όχημα.

Από το πρώτο αυτοκίνητο σώθηκε μόνο μία γυναίκα 49 χρόνων. Οι υπόλοιποι 3 απανθρακώθηκαν.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον ΑΝΤ1 τα όσα είδε να γίνονται μπροστά στα μάτια τους.

«Ακούγαμε και τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε: “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανοί. Είδαμε με τα μάτια μας και τους 3 ανθρώπους, απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει», ανέφερε.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν η έγκυος κόρη του απανθρακωμένου ζευγαριού μαζί με τα παιδιά της, 4 και 6 χρόνων καθώς και ο άνδρας της.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος έκανε χειρουργείο. Πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος μέχρι να καταθέσει για το τραγικό δυστύχημα.

Η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εξετάζεται αν ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ ή αν δεν αποσπάστηκε η προσοχή του και δεν είδε την ουρά των 600 μέτρων πριν από τα διόδια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού, Κωνσταντίνος Κουτσούκος, μίλησε με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα τονίζοντας πως «το 90% των τροχαίων που γίνονται οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο παράγοντα και γι’ αυτό χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς».

Όσον αφορά την ελλιπή σήμανση στην Εγνατία Οδό, ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει.