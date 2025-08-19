Ελλάδα

Εγνατία Οδός: Εκτός κινδύνου και φρουρούμενος νοσηλεύεται ο οδηγός φορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο με τους 3 νεκρούς

2 από τους τραυματίες έχουν πάρει ήδη εξιτήριο ενώ η μοναδική επιζήσασα του πρώτου αυτοκίνητου διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας
Σταθερή η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα (19.08.2025) ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία 3 άτομα.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, το φορτηγό καρφώθηκε σε αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί από την κίνηση με αποτέλεσμα αυτό να χτυπήσει το μπροστινό του όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εκδηλώθηκε φωτιά, με 3 ανθρώπους να απανθρακώνονται και μία γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά.

Στο δεύτερο όχημα που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, επέβαιναν 4 άτομα, συγγενείς των θυμάτων, που όμως πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο εγκαίρως. Ανάμεσα σε αυτούς 2 αγόρια ηλικίας 4 και 6 χρόνων.

 
 
 
 
 
Τα θύματα και οι τραυματίες επέστρεφαν στην Αθήνα από γάμο στον Έβρο, σε μια διαδρομή που κατέληξε σε τραγωδία.

Ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από τις αρχές και μετά το χειρουργείο του, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Μόλις το επιτρέψει η υγεία του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει κατάθεση σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Όσον αφορά τους άλλους τραυματίες, 2 από αυτούς που έπαθαν ελαφριά εγκαύματα, πήραν ήδη εξιτήριο από το Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Η μοναδική επιζήσασα από το πρώτο όχημα, μία 49χρονη γυναίκα, έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύεται επίσης εκτός κινδύνου.

