Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το διπλό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σκηνές αρχαίες τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου μεταφέρθηκαν τα δύο θύματα του διπλού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό το Σάββατο (28.03.2026). Ο θρήνος για τον 54χρονο υπάλληλο που παρασύρθηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει αλλά και για την γυναίκα συνοδηγό που τραυματίστηκε θανάσιμα, είναι απέραντος.

Το διπλό τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης. Τότε ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Εγνατίας Οδού για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τότε ο 54χρονος υπάλληλος κατέβηκε για να βοηθήσει αλλά αυτές οι στιγμές έμελλε να είναι οι τελευταίες του.

Διερχόμενο όχημα τον παρέσυρε και τον πέταξε στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια το όχημα που τον παρέσυρε καρφώθηκε στην ακινητοποιημένη νταλίκα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης συνοδηγού του αυτοκινήτου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας διασωστική σειρά για να κόψουν τις λαμαρίνες και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννακός για το διπλό τροχαίο δυστύχημα, στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα εκτιλύχθηκαν σκηνές αρχαίε τραγωδίας.

Σε δήλωσή του περιέγραψε πως ο σύζυγος της γυναίκας συνοδηγού που έχασε τη ζωή της εμφανίστηκε καταρρακωμένος ενώ όλοι οι συγγενείς των θυμάτων οδύρονταν για τους αγαπημένους τους.

«Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τους συγγενείς να κλαίνε, να οδύρονται για το θάνατο δύο ανθρώπων που μεταφέρθηκαν διαλυμένοι σε σακούλες χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία στους συναδέλφους να παλέψουν για τη ζωή τους», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στο νοσοκομείο για να λάβουν φροντίδα για τα τραύματά τους μεταφέρθηκε και ο ηλικιωμένος σύζυγος της γυναίκας που σκοτώθηκε αλλά και ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου.

«Μόλις είχε πιάσει δουλειά ο 54χρονος»

Λεπτομέρειες που σοκάρουν έρχονται στη δημοσιότητα, με αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει στο newsit.gr τι είδε να συμβαίνει κατά το μοιραίο δυστύχημα.

«Εγώ βρισκόμουν λίγο πιο κάτω από την αντίθετη πλευρά. Χαλαζόπτωση ακριβώς στο σημείο δεν υπήρχε. Χαλάζι έριχνε πιο κάτω προς Παραμυθιά. Μετά τη σύγκρουση των οχημάτων πήγαν τα παιδιά από την Εγνατία για να βοηθήσουν και πέρασε το δεύτερο όχημα και παρέσυρε τον έναν υπάλληλο, αυτόν που δυστυχώς σκοτώθηκε, στο απέναντι ρεύμα. Για αυτό και έκλεισε και το δικό μας ρεύμα, ο δρόμος Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα.

Δεν ξέρουμε τις συνθήκες του δυστυχήματος, όμως γνωρίζω ότι εκεί χρησιμοποιείται η μία λωρίδα γιατί ετοιμάζονται να κάνουν έργα. Αυτό που μάθαμε είναι ότι στις 3 το μεσημέρι, την ώρα της σύγκρουσης, άλλαζε η βάρδια των υπαλλήλων και ο υπάλληλος που σκοτώθηκε μόλις είχε πιάσει δουλειά. Αυτός πήγε κατευθείαν να βοηθήσει και δυστυχώς δεν γύρισε ποτέ. Ήρθαν αμέσως 4 πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο. Δημιουργήθηκε μια τεράστια ουρά 5-6 χιλιομέτρων. Θεωρώ ότι στο σημείο αυτό ήταν αναπόφευκτο να γίνει κάποιο ατύχημα γιατί λειτουργεί μόνο η μία λωρίδα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στο τροχαίο των Ιωαννίνων στο newsit.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.