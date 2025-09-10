«Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους»: Η Παπαστράτος ενώνει τις δυνάμεις της με την Πολιτεία για την προστασία των νέων

Στην όμορφη Αίγλη Ζαππείου, η ατμόσφαιρα πριν από μερικές ημέρες ήταν γεμάτη με μία αίσθηση επείγουσας κοινωνικής ευθύνης. Η εταιρεία Παπαστράτος παρουσίασε τη νέα της πρωτοβουλία με τίτλο «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», μια προσπάθεια που έχει στόχο να αποτρέψει την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης, εκπαίδευσης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος στελεχών της Πολιτείας, θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους του λιανικού εμπορίου και των ΜΜΕ. Όλοι ήταν εκεί για να μιλήσουν για το σημαντικό ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού, ένα θέμα τόσο κοινωνικό όσο και πολιτικό. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι η προστασία της υγείας των παιδιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και επεσήμανε ότι «η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης απαιτεί συντονισμένη κινητοποίηση όλων μας: της Πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και της αγοράς».

Από την άλλη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, εστίασε στο πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η τεχνολογία στην προστασία της νέας γενιάς εξηγώντας ότι εργαλεία όπως το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet επιτρέπουν ασφαλή επαλήθευση ηλικίας χωρίς παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημιουργία ψηφιακού μητρώου ελέγχου που διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων στην αγορά προϊόντων καπνού, αλκοόλ και τυχερών παιχνιδιών, καθώς και στη νέα υπηρεσία «Αναγγελία Ιδιωτικής Εκδήλωσης» που θα περιορίζει την ανεξέλεγκτη είσοδο ανηλίκων στα νυχτερινά κέντρα.

«Είναι αισιόδοξο ότι μια μεγάλη εταιρεία, όπως η Παπαστράτος, πραγματοποιεί μια τόσο σημαντική καμπάνια για την προστασία των παιδιών μας», είπε χαρακτηριστικά.

Τα τρία βήματα της πρωτοβουλίας της Παπαστράτος

Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες. Αρχικά, στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με εκπαίδευση και πιστοποίηση περίπου 20.000 λιανοπωλητών σε όλη την Ελλάδα και ειδικές σημάνσεις στα σημεία πώλησης. Στη συνέχεια, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, με εκτεταμένες καμπάνιες ενημέρωσης που στοχεύουν στην καλλιέργεια κουλτούρας ευθύνης και στην ενημέρωση της κοινωνίας για τους κινδύνους και τις συνέπειες της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Τέλος, αξιοποιείται η τεχνολογική καινοτομία, με τη δημιουργία «έξυπνων εργαλείων» σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που επιτρέπουν την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας στις online αγορές.

Για τον σχεδιασμό της πρωτοβουλίας, η Παπαστράτος ανέθεσε στην εταιρεία MRB τη διεξαγωγή στοχευμένης έρευνας, που ανέδειξε τη διάσταση του προβλήματος και τις στάσεις της κοινωνίας. Η μελέτη κατέγραψε ότι το 91% των πολιτών και το 98% των λιανοπωλητών θεωρούν την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης εξαιρετικά σημαντική. Ταυτόχρονα, το 90% συμφωνεί ότι Πολιτεία και επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ το 92% των πολιτών αναγνωρίζει ότι η προστασία των ανηλίκων είναι ευθύνη όλων μας.

Ένα ζήτημα που μας αφορά όλους

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, περιέγραψε με ζωντάνια το όραμα της εταιρείας για ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλους. «Σε συνεργασία με την Πολιτεία, τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώνουμε δυνάμεις για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης», δήλωσε.

«Όταν το προϊόν φτάνει στα χέρια των ανηλίκων, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και για να αλλάξει αυτό χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση. Η προστασία των ανηλίκων είναι ευθύνη όλων μας, και η Παπαστράτος αναλαμβάνει έμπρακτα τον ρόλο που της αναλογεί μέσα από στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες. Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους».

Με τη νέα πρωτοβουλία, η Παπαστράτος συνδυάζει υπευθυνότητα, καινοτομία και κοινωνική ευαισθησία, δείχνοντας ότι η συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων και κοινωνίας μπορεί να αποδώσει αποτελεσματικά σε θέματα που αφορούν τη νέα γενιά.

Η πρωτοβουλία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, ενημέρωσης και ελέγχου, ενισχύοντας τη συλλογική ευθύνη απέναντι σε ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την αγορά αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και την έρευνα που τη στηρίζει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.papastratosmazi.gr