Εκάλη: Οδηγός διέλυσε με το αυτοκίνητό του 2 σταθμευμένα οχήματα και εξαφανίστηκε – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Η ιδιοκτήτρια των οχημάτων κατήγγειλε πως η ζημιά που τους προκάλεσε ο οδηγός ανέρχεται κοντά στις 10.000 ευρώ
Τεράστιες ζημιές προκάλεσε σε μία παρκαρισμένη μηχανή και ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, οδηγός οχήματος. Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Εκάλη, και από τύχη δεν τραυματίστηκε κανένας περαστικός.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσίευσε το ert news, αυτοκίνητο πορτοκαλί χρώματος, κινείται στην οδό Ήρας στην Εκάλη και ενώ είναι άδειος ο δρόμος, καρφώνεται πρώτα στη μηχανή και μετά στο αυτοκίνητο. Παρά το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε, στις 07:00 το πρωί, ο οδηγός, τελείως άνετος, φαίνεται να κάνει όπισθεν και να εξαφανίζεται.

Η ιδιοκτήτρια των οχημάτων, μιλώντας στην ίδια εκπομπή κατήγγειλε πως η ζημιά που τους προκάλεσε ανέρχεται κοντά στις 10.000 ευρώ. 6.000 στο αυτοκίνητο και σχεδόν 3 με 4 χιλιάδες στη μηχανή η οποία βγήκε ολική.

«Άκουσα δυνατό κρότο και είδα το αυτοκίνητο να κάνει μανούβρες. Πήγαμε να βγούμε έξω τι γίνεται αλλά πρόλαβε να εξαφανιστεί. Και τα 2 οχήματα ήταν δικά μας. Εκσφενδόνισε τη μηχανή πάνω στο αυτοκίνητο και αφού τελείωσε η πορεία του, έκανε όπισθεν και έφυγε. Η ασφαλιστική μου δεν με αποζημιώνει», είπε η γυναίκα.

«Μάθαμε ότι ένα αυτοκίνητο κινείται στην περιοχή πάντα με μεγάλη ταχύτητα. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός. Δεν τον ενδιέφερε αν προκάλεσε σωματική βλάβη. Η ζημιά υπολογίζεται πάνω από 6.000 ευρώ το αυτοκίνητο, η μηχανή βγήκε ολοσχερώς», κατήγγειλε ακόμα η ιδιοκτήτρια των οχημάτων.

Οι αρχές αναζητούν τον οδηγό ο οποίος δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή για να δει αν μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν άνθρωποι. Το θύμα εξηγεί πως από τις κάμερες ασφαλείας δεν φαίνεται ο αριθμός πινακίδας του οδηγού ο οποίος αναζητείται για να πληρώσει τις ζημιές που προκάλεσε.

