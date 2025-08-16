Έκαναν τους λογιστές και «τσέπωναν» λεφτά από ηλικιωμένους για «φανταστική» οφειλή στην εφορία – Δύο συλλήψεις

Οι δύο 24χρονοι, μέλη της συμμορίας που προσποιούταν τους… λογιστές, συνελήφθησαν από το τμήμα Ελληνικού – Αργυρούπολης και σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις απάτης, σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά.

Οι αστυνομικοί τους έπιασαν να κινούνται με αυτοκίνητο στην περιοχή του Κερατσινίου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, από τον Ιούλιο, οι κατηγορούμενοι έκαναν απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές, με στόχους κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους.

Πώς έστηναν την απάτη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της ομάδας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αρχικά καλούσαν πρωινές και μεσημεριανές ώρες, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα οφειλής προς την εφορία ή αποφυγής επιβολής προστίμου τους ζητούσαν να παραδώσουν χρυσαφικά για να εκτιμηθεί η αξία τους, καθώς και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, μέλος της εγκληματικής ομάδας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, πήγαινε στα σπίτια των θυμάτων με επιχειρησιακό αυτοκίνητο, το οποίο είχε μισθωθεί από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και παραλάμβανε χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους αλλά και στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Γυαλιά ηλίου, χειρουργική μάσκα και ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες απάτες, δύο επιχειρησιακές συσκευές κινητών τηλεφώνων, μικροποσότητα κάνναβης και φαρμακευτικά χάπια.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.