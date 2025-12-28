Έκανε τον αστυνομικό «τσεπώνοντας» πάνω από 440.000 ευρώ – Τουλάχιστον 27 απάτες σε όλη την Ελλάδα από τον ίδιο άνθρωπο

Από την Άρτα μέχρι τη Νάξο «χτύπησε» ο 47χρονος σήμερα απατεώνας, ο οποίος μετά από 16 χρόνια έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας και αφού κατάφερε να παραμυθιάσει τουλάχιστον 27 ανθρώπους, πότε κάνοντας τον αστυνομικό, πότε το στέλεχος της Interpol κ.α.

Την Κυριακή (28/12/25) η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, ανακοίνωσε τη σύλληψη του απατεώνα στη Σάμο. Ο 47χρονος κατηγορείται μεταξύ άλλων, για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Αστυνομία εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 27 περιπτώσεις απάτης, που έγιναν το διάστημα 2009 έως Σεπτέμβριο 2025, σε βάρος πολιτών στη Σάμο, στη Νάξο, στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα και σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε μετά από καταγγελία τον Ιούλιο του 2025, για το αδίκημα της αντιποίησης.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 47χρονος υποδυόμενος κατά περίπτωση, αστυνομικό, στέλεχος της Ιnterpol, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων, υπάλληλο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (κ.ά.) και επικαλούμενος ψευδώς, υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εγνωσμένου κύρους, εξαπάτησε με διάφορα προσχήματα πολίτες, αποσπώντας παράνομα οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ενέχεται και σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκβίασης πολιτών, με σκοπό είτε να τους αποθαρρύνει να καταγγείλουν την δραστηριότητά του στις αρμόδιες Αρχές, είτε να αποτρέψει την περαιτέρω διεκδίκηση κλεμμένων από αυτούς χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που έγιναν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτια όπου μένει ο 47χρονος στη Σάμο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα έγγραφα που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές του συλληφθέντος.

Η κακουργηματικής φύσεως ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα, της αντιποίησης, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή ακόμη επτά ανθρώπων, συνεργών του 47χρονου.