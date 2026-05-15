Κάτω Αχαΐα: Ξαδέρφια ο δράστης και το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι – Λεκτική αντιπαράθεση η αιτία

Οικογενειακή διαμάχη «κρύβεται» πίσω από την αιματηρή επίθεση στην Κάτω Αχαΐα, όπου ένας 52χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι στην πλάτη τον 35χρονο ξάδερφό του!

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatraPress.gr, στα χέρια των αρχών βρίσκεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής (15.05.2026), ο 52χρονος φερόμενος δράστης της επίθεσης στην Κάτω Αχαΐα. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης σε σπίτι στην περιοχή «Τσιγγάνικα». Η αφορμή για το επεισόδιο με το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν μια βαριά κουβέντα, καθώς το 35χρονο θύμα φέρεται να έβρισε τον αδελφό του κατηγορούμενου.

Η λεκτική αντιπαράθεση των δύο συγγενών κλιμακώθηκε αστραπιαία, με αποτέλεσμα ο 52χρονος φέρεται να παρενέβη στη συμπλοκή στην προσπάθειά του να προστατεύσει τον αδελφό του από την επίθεση που δεχόταν από τον 35χρονο. Έτσι, χρησιμοποιώντας λάμα μαχαιριού, έπληξε δύο φορές τον 35χρονο – πρώτο ξάδελφό – του στην ωμοπλάτη.

Μετά την επίθεση, ο 52χρονος διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν μέσα στον νεροχύτη της κουζίνας μια λάμα μαχαιριού μήκους 21 εκατοστών, η οποία έφερε ίχνη αίματος και κατασχέθηκε.

Ειδικότερα, οι αστυνομικές αρχές του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Δυτικής Αχαΐας τον συνέλαβαν στις 05:00 το πρωί, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Ο 52χρονος αντιμετωπίζει πλέον το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 35χρονο θύμα –το οποίο νοσηλεύεται στον νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» μετά από χειρουργική επέμβαση– έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.