Ελλάδα

Εκκενώθηκε το ξενοδοχείο Divani Caravel μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Στο ξενοδοχείο βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν.
Ανανεώθηκε πριν 13 λεπτά
Divani Caravel
Αστυνομία έξω από το Divani Caravel

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία καθώς άγνωστος τηλεφώνησε στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο «100»  γύρω στις 17.30 το απόγευμα της Τετάρτης (11/02/2026) και είπε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στο Divani Caravel έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ερευνούν τον χώρο για βόμβα, ενώ το ξενοδοχείο έχει εκκενωθεί. Να σημειωθεί πως ο άγνωστος έδωσε περιθώριο 40 λεπτών για να σκάσει η βόμβα. 

Στο ξενοδοχείο βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν για τα 47 χρόνια από την Ισλαμική Επανάσταση. 

Έξω από το ξενοδοχείο που εκκενώθηκε, πραγματοποιείται αντι-ιρανική διαδήλωση με πλήθος κόσμου να φωνάζει συνθήματα κατά της κυβέρνησης της Τεχεράνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
105
90
62
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξεσπούν οι γονείς των νεαρών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στην Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει 22 χιλιάρικα»
Πρόκειται για τις οικογένειες του Γιώργου και του Γιάννη που σκοτώθηκαν το 2024 σε διασταύρωση στην Πάτρα - Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 4χρόνια με αναστολή αλλά αφέθηκε ελεύθερος
Ο 18χρονος και ο 19χρονος που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στην Πάτρα το 2024
Εξαφάνιση Λόρα: Έχει δώσει δείγμα DNA ο πατέρας της, ζητήθηκε και από την μητέρα της 16χρονης – Ενεργοποιείται η Eurojust
Για τον εντοπισμό της Λόρα ενεργοποιείται Eurojust, Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή, ενώ θα υπάρξουν άρσεις απορρήτου, εξέταση DNA, κατ’ οίκον έρευνες, κινητά και το mail της έρευνας
Η 16χρονη Λόρα
Newsit logo
Newsit logo