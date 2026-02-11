Εκκενώθηκε το ξενοδοχείο Divani Caravel μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία καθώς άγνωστος τηλεφώνησε στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο «100» γύρω στις 17.30 το απόγευμα της Τετάρτης (11/02/2026) και είπε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στο Divani Caravel έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ερευνούν τον χώρο για βόμβα, ενώ το ξενοδοχείο έχει εκκενωθεί. Να σημειωθεί πως ο άγνωστος έδωσε περιθώριο 40 λεπτών για να σκάσει η βόμβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ξενοδοχείο βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν για τα 47 χρόνια από την Ισλαμική Επανάσταση.

Έξω από το ξενοδοχείο που εκκενώθηκε, πραγματοποιείται αντι-ιρανική διαδήλωση με πλήθος κόσμου να φωνάζει συνθήματα κατά της κυβέρνησης της Τεχεράνης.