Εκνευρισμένος ο Παύλος Κοντογιαννίδης με τη Μαρία Καρυστιανού: «Κλέψανε την διακήρυξή μας, το Κίνημα των Φτωχών»

Ο λόγος του εκνευρισμού του ηθοποιού και πολιτικού με τη διακήρυξη του κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού
Αγανακτισμένος είναι ο Παύλος Κοντογιαννίδης με την Μαρία Καρυστιανού και την κατηγορεί για κλοπή της ιδρυτικής διακήρυξης του δικού του κόμματος, του «Κινήματος Φτωχών Ελλάδος».

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης ανάρτησή του στο TikTok φέρεται να είπε: «κλέψανε από εμάς ότι είχαμε σκεφτεί για το δικό μας κόμμα, το Κίνημα των Φτωχών» για τον νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο ηθοποιός και πολιτικός, όπως μεταφέρει η εκπομπή «Buongiorno», το σύνθημα του Παύλου Κοντογιαννίδη και του Κινήματος των Φτωχών ήταν «από τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο» ενώ της Μαρίας Καρυστιανού, το σύνθημα είναι: «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». 

«Το ότι κλέβουν την διακήρυξη μας οι πάντες, αλλά δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δύναμη με διάφορους σπόνσορες, να έχουμε μια πολύ πιο ισχυρή εικόνα, παρά την εικόνα που βγαίνει μέσα από το site του Κινήματος, σας προκαλώ μπείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη και μέσα από το διαδίκτυο.

Κάποτε ίσως και εμείς αποκτήσουμε δύναμη. Προς το παρόν κλέβουν τις ιδέες και τη φιλοσοφία μας» ανέφερε και έκλεισε το μήνυμά του τονίζοντας πως: «Το κίνημα θα είναι παρόν και σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν».

Ο ηθοποιός διευκρινίζει πως ουδεμία αντιδικία ή αντιπαράθεση έχει με τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά ο εκνευρισμός για την κλοπή της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματός του, τον εκνεύρισε.

