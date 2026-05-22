Νίκος Πλακιάς: Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Ο Νίκος Πλακιάς / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI
Ο Νίκος Πλακιάς με μια ανάρτηση στο Χ σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και αναφέρθηκε στην απουσία άλλων συγγενών θυμάτων στην εκδήλωση αλλά και ότι η διακήρυξη του κινήματος έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, για τα Τέμπη.

Επιπλέον, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε με δηκτικό τρόπο ότι δεν του έκανε εντύπωση πως τα social media ασχολήθηκαν περισσότερο με τα ρούχα της Μαρίας Καρυστιανού και του Θανάση Αυγερινού.

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Πλακιάς είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Το σχόλιό του στο X:

«Από τη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, δεν μου έκανε εντύπωση, όπως παρουσιάζεται σε όλα το social, το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow, ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

Έτσι κι αλλιώς, αυτά δεν με αφορούν, μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά.

Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά τη διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές.

Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.

Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ, μια ΜΑΝΑ, ένας ΑΔΕΡΦΟΣ, μια ΑΔΕΡΦΗ, ένας ΓΙΟΣ, μια ΚΟΡΗ, ένας ΣΥΖΥΓΟΣ, τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!».

