Χανιά: «Είδα ένα παπούτσι, πλησίασα και κατάλαβα ότι είναι κάποιος νεκρός» λέει ο βοσκός που εντόπισε τη σορό του γιατρού

«Στενοχωρήθηκα πολύ, είναι κακό πράγμα αυτό και δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα» λέει ο κτηνοτρόφος που βρήκε το άψυχο σώμα του Αλέξη Τσικόπουλου
Σε σοκ είναι ολόκληρη η Κρήτη μετά τον εντοπισμό της σορού του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τον περασμένο Δεκέμβριο στο νησί. Το άψυχο σώμα του Αλέξη Τσικόπουλου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη το απόγευμα της Πέμπτης (21.05.2026) από έναν περαστικό κτηνοτρόφο, σε δύσβατο σημείο στον Αποκόρωνα στα Χανιά.

Με τρεμάμενη φωνή, ο κτηνοτρόφος μιλώντας στο creta24.gr, περιέγραψε όσα έγιναν χτες το απόγευμα στην περιοχή Τζιτζιφέ στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντόπισε τον σκελετό του άτυχου γιατρού. Ήταν λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα, όταν βοσκός κατέβηκε με τα πρόβατά του στο σημείο κοντά στην εκκλησία, σε μια περιοχή που καλύπτεται από πυκνή βλάστηση με αποτέλεσμα η πρόσβαση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. «Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και κατάλαβα ότι είναι κάποιος πεθαμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κτηνοτρόφος περιέγραψε δήλωσε σοκαρισμένος και εξήγησε πώς απομακρύνθηκε αμέσως από το σημείο, παίρνοντας μαζί του τα πρόβατα που τον ακολουθούσαν. Τρομαγμένος και καθώς δεν είχε κινητό τηλέφωνο μαζί του, πήγε στο σπίτι του και επικοινώνησε με φίλους του ώστε να βρουν τα τηλέφωνα των αρχών, αλλά και να τον καθησυχάσουν καθώς αδυνατούσε να συνειδητοποιήσει πως βρέθηκε μπροστά σε ένα τόσο μακάβριο θέαμα.

Ο βοσκός τόνισε ότι το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η βασική πρόσβαση γίνεται από μονοπάτι κοντά στην εκκλησία, ενώ από άλλες πλευρές η διέλευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της βλάστησης. «Κατεβαίνεις, αλλά δεν είναι εύκολο. Από αλλού θέλει ζόρι να μπεις», ανέφερε, εξηγώντας πως το μονοπάτι ουσιαστικά σταματά σε κάποιο σημείο και η συνέχεια γίνεται μέσα σε πυκνά χόρτα και δύσκολο έδαφος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι βόσκει τα πρόβατά του στην περιοχή είχε καιρό να κατέβει στο συγκεκριμένο σημείο. Εκείνη την ημέρα, όπως είπε, αποφάσισε να κατέβει χαμηλότερα για να ελέγξει τον χώρο και τη βλάστηση.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, δήλωσε βαθιά στενοχωρημένος για όσα συνέβησαν: «Στενοχωρήθηκα πολύ με αυτό το πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα».

Από την πλευρά του, νωρίτερα,  ο πατέρας του αδικοχαμένου Αλέξη Τσικόπουλου, μιλώντας στο newsit.gr σημείωσε πως: «Είναι περίεργο που βρέθηκε η σορός του παιδιού μας σε περιοχή που είχαν ψάξει».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός στην απομονωμένη περιοχή. Σημειώνεται πως το σενάριο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί, ενώ οι ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

