Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση – Το «κόκκινο βαρέλι με τις ελιές» και το «καφεδάκι»

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου έφτασαν λίγο πριν από τη μια το μεσημέρι σήμερα (22.05.2026), οι 16 συλληφθέντες, μέλη των δυο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.

Με κουκούλες, σκυμμένα κεφάλια και παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οι συλληφθέντες, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών έφτασαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου με κλούβες της ΕΛ.ΑΣ

Πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις που έκαναν διακίνηση ναρκωτικών (κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης), σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη των 16 ατόμων, πραγματοποιήθηκαν χθες σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση νομοθεσίας για ναρκωτικά, όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται επιπλέον 61 άτομα. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 5 κιλά κάνναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα.

Ο τρόπος δράσης τους

Τον ακριβή τρόπο δράσης και την δομή των δύο εγκληματικών οργανώσεων – που λειτουργούσαν ως μία με ένα κοινό μέλος – αποκαλύπτει η ογκώδης δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και της απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κύκλωμα, αποκαλύφθηκε μετά την συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη συλληφθεί συνολικά 16 άτομα – μέλη των εγκληματικών οργανώσεων – ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα.

Η εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, που ξεκίνησε στις αρχές του 2026 αλλά και τα 25 DVD των συνομιλιών μεταξύ των μελών αποκαλύπτουν το modus operandi των εγκληματικών οργανώσεων, τον τρόπο απόκρυψης των ναρκωτικών σε σπίτια αλλά και υπαίθριους χώρους, τις δοσοληψίες, τον τρόπο πληρωμής, τις κωδικές ονομασίες αλλά και τα…δώρα σε αγοραστές που ήταν αποκλειστικό προνόμιο του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.

Οι ποσότητες κοκαΐνης που διακινούνται χωρίζονταν σε «μικρές» των ο,5 γραμμαρίων έναντι 50 ή και 40 ευρώ ενώ οι «μεγάλες» του ενός γραμμαρίου πωλούνταν έναντι 100 ευρώ ενώ τα μέλη της οργάνωσης αναφέρονταν σε αυτές με τις κωδικές ονομασίες «μικρές», «μεγάλες», «καφεδάκι», «πενηντάρικο», «εκατό» και «άσσος». Για τη δε περίπτωση που μέλος του κυκλώματος είχε κρυμμένα τα ναρκωτικά σε δύσβατο σημείο, η περιγραφή γινόταν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα όταν δίνονταν η εντολή να του φέρει κάποιος το «κόκκινο βαρελάκι με τις ελιές».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή των ποσοτήτων κοκαΐνης από του αγοραστές γίνονταν με μετρητά την στιγμή της παράδοσης των αλλά από τις συνομιλίες έχει καταγραφεί η πληρωμή σε μερικές περιπτώσεις να πραγματοποιείται και μέσω του διατραπεζικού συστήματος IRIS.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας και αφετέρου είχε ενεργό ρόλο στη δεύτερη τόσο στην προμήθεια όσο και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της, χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως «καβάτζες», καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευσαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος.

Ακολούθως, για να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον -108- αγοραπωλησίες ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι -33- έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους, για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης) στους τελικούς χρήστες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον -30- αγοροπωλησίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα εκ των οποίων οι 30 έχουν ταυτοποιηθεί.

Στις 85.000 τα κέρδη

Σημειώνεται ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαΐνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού.

Εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας των ανωτέρω, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία ,δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδώς αριθμό αιγοπροβάτων προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατείχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε ποιμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, ενόψει επικείμενου ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές.