Εκπαιδευτήρια έδιναν μαϊμού πτυχία – 3,2 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη τους, 6 συλλήψεις

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν και φορολογικές παραβάσεις στις επιχειρήσεις αυτές - Δεν απέδιδαν ΦΠΑ, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ
Λαυράκια έβγαλαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς εντόπισαν έξι εκπαιδευτήρια, τα οποία εξαπατούσαν τους πελάτες τους εκδίδοντας μαϊμού πτυχία.

Τα εκπαιδευτήρια εντοπίστηκαν στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων με τους ελέγχους για τα πλαστά πτυχία να γίνονται μετά από εντολή εισαγγελέα.

Τα εκπαιδευτήρια παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις–πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας.

Από αυτή τους τη δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν αποκομίσει παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ για το 2024, το 2025 και έως την ημέρα του ελέγχου.

Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν και φορολογικές παραβάσεις στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις αυτές. Από το 2020 μέχρι σήμερα, εξέδωσαν πάνω από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά εσόδων, αποκρύπτοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθησαν 6 άτομα, διαχειριστές και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στον ανακριτή ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης για τα 314 πλαστά έργα τέχνης - Το κακούργημα για το οποίο κατηγορείται
Ο γκαλερίστας κατηγορείται για το κακούργημα της υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα, της παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου και άλλα αδικήματα
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Στο κάδρο άλλα 7 άτομα για την υπόθεση των υποκλοπών – Δημοσιεύτηκε η απόφαση του δικαστηρίου
Η απόφαση πλέον θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η οποία καλείται να ανοίξει νέες ποινικές έρευνες για πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν είχαν τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Η πρώτη μήνυση κατά του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη από πελάτη που αγόρασε πλαστό πίνακα του Δημήτρη Μυταρά
Μέχρι στιγμής, έχουν αποσταλεί και πέντε επωνυμα email στα οποια αναφέρουν οι πελάτες οτι εχουν υπόνοιες για την αυθεντικότητα των έργων τέχνης που προμηθεύτηκαν από τον γκαλερίστα
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης 7
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και αλλαγές στη διέλευση των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος
Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα
