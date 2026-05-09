Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ληστέψουν ψιλικατζίδικο και ο ιδιοκτήτης τους πήρε στο κυνήγι – Δείτε βίντεο

«Ρε άντε φύγε από εδώ» φώναξε ο ιδιοκτήτης και άρπαξε ένα ξύλινο αντικείμενο και όρμησε προς το μέρος τους
Η στιγμή που οι νεαροί μπαίνουν στο ψιλικατζίδικο
Με άδεια τα χέρια και έναν ψιλικατζή να τους κυνηγάει έτρεξαν να ξεφύγουν δύο νεαροί, οι οποίοι προσπάθησαν να ληστέψουν το μαγαζί του στην περιοχή της Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες.

Βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε το newsit.gr, καταγράφει τη στιγμή της πιο αποτυχημένης ληστείας στα χρονικά. Οι δύο νεαροί μπαίνουν με κουκούλες και μαχαίρι στο ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και ο θαρραλέος ιδιοκτήτης παίρνει ένα ξύλινο αντικείμενο και αρχίζει να τους κυνηγάει.

Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, οι ληστές αποφάσισαν πως ήταν καλή ιδέα να μπουν στο μαγαζί με τις κουκούλες τους και μαχαίρι για να τρομάξουν τον ιδιοκτήτη φωνάζοντας «ψηλά τα χέρια!».

Ο καταστηματάρχης όμως δεν ήταν διατεθειμένος να συνεργαστεί στο «σενάριο». Αντί να φοβηθεί και να τους δώσει τα λεφτά, τους απάντησε σε εντελώς διαφορετικό ύφος.  Απάντησε «Ρε άντε φύγε από εδώ» και πριν προλάβουν να καταλάβουν τι έγινε, ο άνδρας άρπαξε ένα ξύλινο αντικείμενο και όρμησε προς το μέρος τους.

Οι δύο επίδοξοι ληστές το έβαλαν στα πόδια, με τον ψιλικατζή να τους κυνηγά έξω από το κατάστημα σαν να είχε ξεκινήσει… μαραθώνιος καταδίωξης.

Τελικά οι νεαροί εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά, και η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό τους, ενώ δεν αποκλείεται οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής να έχουν καταγράψει την επεισοδιακή φυγή τους.

