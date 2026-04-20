Έκρηξη σε υπόγειο υποσταθμό της ΔΕΗ στην Αχαρνών – Στο σκοτάδι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Προκλήθηκε ζημιά μετά από διαρροή νερού σε κοντινό ρολόι της ΕΥΔΑΠ, ενώ το ρεύμα έχει πέσει και στην ευρύτερη περιοχή
Βλάβη σε υπόγειο υποσταθμό της ΔΕΗ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης/ EUROKINISSI

Μπλακ άουτ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας μετά από έκρηξη σε υπόγειο υποσταθμό της ΔΕΗ επί της Αχαρνών.

Χωρίς ρεύμα είναι από τις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (20.04.2026) ολόκληρο το κτίριο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί της οδού Αχαρνών, κοντά στην πλατεία Βάθη μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στο πεζοδρόμιο κάτω από το υπουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται, προκλήθηκε ζημιά μετά από διαρροή νερού σε κοντινό ρολόι της ΕΥΔΑΠ, ενώ το ρεύμα έχει πέσει και στην ευρύτερη περιοχή.

Η έκρηξη συνέβη λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος επρόκειτο να παρέχει ενημέρωση μαζί με το επιτελείο του για την εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Στο σκοτάδι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Eurokinissi

Λόγω της εξέλιξης η συνέντευξη αναβλήθηκε προσωρινά.

