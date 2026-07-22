Xωρίς ρεύμα εν μέσω καύσωνα παρέμεινε η Αττική την Τετάρτη: Τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν στο 90%

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση ξεκίνησαν από το μεσημέρι της Τετάρτης 22.07.2026, σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με το κομμένο ρεύμα να φέρνει μεγάλη ταλαιπωρία στους κατοίκους.

Από νωρίς το μεσημέρι ξεκίνησαν τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στην Αττική, ξεκινώντας λίγο μετά τις 3 από περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, το Ζωγράφου και το Γκύζη που έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα, αλλά και ο Άλιμος και η Αργυρούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα, διακοπές ρεύματος παρατηρήθηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδι, Μεταμόρφωση και λίγο πριν τις 17:00 μπλακ άουτ είχαμε και σε Λούτσα, Πικέρμι και Σπάτα, ενώ το απόγευμα, στη λίστα με τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση μπήκαν και η Αγορά και το Λιμάνι του Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια, Ίλιον, Περιστέρι.

Λίγο μετά τις 19:30 χωρίς ρεύμα έμειναν και οι περιοχές Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια Σαλαμίνας, Σαλαμίνα και ο Γέρακας. Στις 20:00 ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε πως χωρίς ρεύμα ήταν οι περιοχές Μαρκόπουλο και Σκάλα Ωρωπού, στον Κάλαμο και στο Χαλκούτσι.

Παράλληλα, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές αντιμετωπίστηκαν, όπως στην Αγορά και το Λιμάνι του Πειραιά, αλλά διακοπές παρατηρήθηκαν ακόμα σε Κυψέλη, Μενίδι, Ζωγράφου, Μεταμόρφωση. Περίπου στις 23:30, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκαν στο 90%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σειρά στο μπλακ άουτ, είχαν λίγο μετά τις 7 τα Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια Σαλαμίνας και η Σαλαμίνα.

Σε μία αρκετά δύσκολη ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες, προβλήματα παρουσιάστηκαν σε σπίτια και καταστήματα, για τα οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε αρκετές κλήσεις στις περιοχές που έμειναν χωρίς ρεύμα, κυρίως για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ.

Από τη διακοπή ρεύματος επηρεάστηκαν τα καταστήματα, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν προβλήματα στη λειτουργία φαναριών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση για τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά:

Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 20:30

Ίλιον, Περιστέρι: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 21:00

Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια Σαλαμίνας, Σαλαμίνα: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 22:30

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν επί ποδός για την αποκατάσταση του προβλήματος όσο συντομότερα γίνεται.