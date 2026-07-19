Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Μακρινίτσα – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» εξαιτίας της εξαφάνισης του 14χρονου Γιούσεφ Οσμάν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Μακρινίτσας.

Ο 14χρονος αιγυπτιακής καταγωγής εξαφανίστηκε στις 18/07/2026 απογευματινές ώρες και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 19/07/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

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Ο Γιούσεφ Οσμάν, έχει ύψος 1.60 μ., είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρί μπλούζα,μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο