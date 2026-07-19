Μοτοπορεία διανομέων με καπνογόνα, κόρνες και συνθήματα στο κέντρο της Αθήνας – Στάση εργασίας την ώρα του τελικού του Μουντιάλ

Μεγάλη μοτοπορεία με καπνογόνα, κόρνες και συνθήματα, πραγματοποίησαν στους δρόμους της Αθήνας οι διανομείς της efood, της Wolt καθώς και άλλων καταστημάτων, ενώ πραγματοποιούν στάση εργασίας και κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ.

Οι διανομείς, βρίσκονται από τις 19:00 σε στάση εργασίας, «πάνω» στον τελικό του Μουντιάλ, ξεκίνησαν από τη συμβολή της Αλεξάνδρας και της Κηφισίας, πέρασαν από τη Βουλή και έκαναν στάση στη Φιλελλήνων, κάτω από την πλατεία Συντάγματος, την οποία απέκλεισαν για δέκα λεπτά -προκαλώντας αφενός κυκλοφοριακό κομφούζιο αλλά και ενθουσιώδεις αντιδράσεις από πολίτες και τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο.

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Στα συνθήματά τους κυριάρχησε το νέο εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό διανομέα στην Αγία Παρασκευή καθώς και η ανάγκη για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Στη συνέχεια, κινήθηκαν προς τη Συγγρού και στάθμευσαν έξω από κατάστημα γνωστής αλυσίδας μπέργκερ.

«Κόκκινη κάρτα» στα κέρδη των πλατφορμών

Η πεντάωρη στάση εργασίας (19:00 – 00:00) σχεδιάστηκε στρατηγικά στην αιχμή του τελικού, με παράλληλες κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Μεσσηνία. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων efood Π. Αττικής, οι διανομείς διαμηνύουν πως «δεν παίζουν με τα δικαιώματά τους» και απαιτούν:

Κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου και απευθείας προσλήψεις.

Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης για όλες τις ειδικότητες.

Αυξήσεις και ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα για τους freelancers.

Επίδομα ατυχήματος/ασθενείας και δωρεάν μέσα αυτοπροστασίας.

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«Δουλεύουν με πρησμένο πόδι για να επιβιώσουν»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στην e-food, Μιχάλης Ρέτζιος, υπογράμμισε ότι η έλλειψη κανόνων εντείνει την επικινδυνότητα στους δρόμους, καταγγέλλοντας την άρνηση της εταιρείας να υπογράψει συλλογική σύμβαση παρά τα τεράστια κέρδη της.

«Πρέπει να καλύπτονται οι freelancers σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και ασθένειας, γιατί σήμερα δεν καλύπτονται. Με πρησμένο πόδι δουλεύουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο επιβίωσης. Ζητάμε να αμειβόμαστε με αυτό που μας αναλογεί για να δουλεύουμε λιγότερες ώρες, ώστε να μειώνεται και ο κίνδυνος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέτζιος.