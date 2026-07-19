Σοβαρό τροχαίο στη Φωκίδα – Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και ένας σοβαρά τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/07/2026) στην περιοχή του Κονιακού στη Φωκίδα, όταν όχημα έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα έχουν ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις τους από το τροχαίο στη Φωκίδα, ενώ ένα ακόμη φέρει σοβαρά τραύματα.

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Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση και η διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Αναμένονται περισσότερα στοιχεία καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση των Αρχών.