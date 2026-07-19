Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός δίπλα από αυτοκίνητο που πήρε φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Οι Αρχές ερευνούν τόσο τα αίτια της φωτιάς όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτομο
Φωτιά σε αυτοκίνητο
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Τραγωδία συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα άτομο εντοπίστηκε νεκρό δίπλα σε αυτοκίνητο που είχε πάρει φωτιά, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση Μαυραχώματα, στο Ωραιόκαστρο.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 20:00 για φωτιά σε ένα αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα ξερά χόρτα.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr το αυτοκίνητο κινούνταν στην περιοχή των Υψωμάτων όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και “καρφώθηκε” πάνω σε κολόνα και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες βρήκαν τη σορό ενός ατόμου, απανθρακωμένη, έξω από το αυτοκίνητο.

Το άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Οι Αρχές ερευνούν τόσο τα αίτια της φωτιάς όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτομο που βρέθηκε στο σημείο.

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