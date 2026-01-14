Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η άγνωστη ζωή της ανήλικης, οι αναρτήσεις και η έκκληση του πατέρα της

Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, διάφορα στοιχεία και μαρτυρίες φαίνεται να φωτίζουν τους λόγους που η Λόρα αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα για την Αθήνα και να εξαφανιστεί χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά της.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και τις καταθέσεις, η 16χρονη Λόρα φέρεται να έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και να πήγε στην Αθήνα, με μαρτυρίες και υλικό από κάμερες να την εντοπίζουν την εξαφανισμένη ανήλικη στην περιοχή του Ζωγράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δραστηριότητές της στα κοινωνικά δίκτυα, οι κοινοποιήσεις άρθρων που αφορούσαν κακοποιημένα παιδιά, η επιθυμία που είχε εκφράσει να επιστρέψει στη Γερμανία, πιθανόν κοντά στον ετεροθαλή αδερφό της, καθώς και οι κινήσεις που έκανε πριν το ταξίδι, εξετάζονται προσεκτικά από τις Αρχές.

Η ανήλικη έφτασε στην Αθήνα με ταξί που κάλεσε χρησιμοποιώντας το κινητό μιας φίλης της.

Ο πατέρας της εκτιμά πως η απόφασή της δεν ήταν παρορμητική, αλλά οργανωμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει, εκείνο το πρωί επρόκειτο να πάει στο σχολείο, όμως ζήτησε από τη φίλη της να της φέρει μια τσάντα με αντικείμενα που είχε αφήσει στο σπίτι τους, ώστε να μην τα δουν οι γονείς της. Αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για τσιγάρα ή αγορές που δεν θα ενέκριναν. Το περιστατικό αυτό είχε συμβεί μία ή δύο ημέρες νωρίτερα, μετά από ψώνια που είχαν κάνει την παραμονή των Φώτων.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, το κορίτσι το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα για να υλοποιήσει ένα σχέδιο που είχε στο μυαλό της. Την ημέρα της εξαφάνισής της φέρεται να πούλησε κοσμήματα της μητέρας της, ενώ είχε μαζέψει χρήματα και από τα κάλαντα.

Ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι η κόρη του ήθελε επίμονα να αποκτήσει δικά της έσοδα, ακόμη και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων, κάτι που όμως της είχε απαγορεύσει λόγω ηλικίας.

«Ήθελε να πουλήσει ρούχα στο διαδίκτυο, αλλά της εξήγησα ότι το κάνουν πολλοί, παραγγέλνουν από την Κίνα μέσω Temu και πουλάνε. Της είπα ότι το κάνουν πολλοί. Είσαι ακόμα μικρή και δεν επιτρέπεται να το κάνεις. Αλλά εκείνη ήθελε οπωσδήποτε να βγάλει δικά της χρήματα. Ναι», περιέγραψε ο πατέρας της ανήλικης σητν εκπομπή Live News.

Με τις έρευνες να συνεχίζονται παραμένουν κάποια αναπάντητα ερωτήματα για το τι την οδήγησε να φύγει από το σπίτι, πόσο καιρό το σχεδίαζε και αν υπήρξαν άτομα που τη βοήθησαν.

Η φίλη της, σύμφωνα με τον πατέρα της, μετέφερε την τσάντα στο σχολείο και στη συνέχεια την παρέδωσε στη Λόρα. Αργότερα εκείνο το πρωί, η 16χρονη κατευθύνθηκε σε φούρνο όπου την περίμεναν και λίγο μετά επιβιβάστηκε στο ταξί για την Αθήνα.

Άτομα από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η Λόρα θεωρούσε τους γονείς της υπερβολικά αυστηρούς και ένιωθε περιορισμένη. Είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στη Γερμανία, όπου είχε γεννηθεί και ζήσει τα πρώτα της χρόνια, καθώς και όπου ζει ο ετεροθαλής αδερφός της.

Η δομή στη Γερμανία και οι αναρτήσεις στα social media

Η ανήλικη είχε αναφέρει παλαιότερα ότι για κάποιο διάστημα είχε φιλοξενηθεί σε δομή για κακοποιημένα παιδιά, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελλάδα, αλλά φαινόταν να μην έχει προσαρμοστεί.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα, όπου αναδημοσίευε κείμενα σχετικά με παιδική κακοποίηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως επιχειρούσε να εκφράσει προσωπικά βιώματα ή εσωτερικές συγκρούσεις.

«Όταν κάποιος μου χτυπάει τον ώμο, αλλά είναι ο 12χρονος εαυτός μου που κρύβεται στο μπάνιο και σκέφτεται αν πρέπει να καλέσει την αστυνομία. Όταν κάποιος κάνει ένα αστείο για την κακοποίηση, αλλά δεν έχει βιώσει ποτέ τον τρόμο να γυρίζει στο σπίτι. Μια μέρα θα ξυπνήσεις και εγώ θα έχω φύγει», αναφέρει σε κάποια από αυτές.

Οι γονείς της έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές. Αν και είχαν παρατηρήσει την προσπάθειά της να συγκεντρώσει χρήματα, δεν είχαν φανταστεί ότι θα οδηγούσε σε φυγή.

Η έκκληση του πατέρα της

Ο πατέρας της, μέσα από δημόσια ανάρτηση, απευθύνει έκκληση στην κόρη του να επικοινωνήσει μαζί τους, διαβεβαιώνοντάς τη ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να είναι ασφαλής, ενώ η μητέρα της φαίνεται πως ήρθε για λίγες ώρες στην Αθήνα και κρατώντας μία φωτογραφία της κόρης της,την έψαχνε.

«Αλλά πώς αλλιώς θα μπορούσε να βγάλει χρήματα; Η ανταλλαγή ή η πώληση είναι ο πιο εύκολος δρόμος. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να βγάλει χρήματα;», προσθέτει ο πατέρας της.

Σε ανάρτησή του ο πατέρας της 16χρονης κάνει έκκληση στην κόρη της να επιστρέψει στο σπίτι.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Λόρα, ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε».

Η αγωνία για την τύχη της 16χρονης παραμένει έντονη, με πολλά ερωτήματα να εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις.