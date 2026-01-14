Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Μαθητές ισχυρίζονται ότι την είδαν στου Ζωγράφου – «Της δείξαμε φωτογραφία και άρχισε να τρέχει»

Νέα διάσταση στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, δίνουν μαρτυρίες μαθητών που ανέφεραν σε καθηγήτριά τους όταν την είδαν την Τρίτη (13.01.2026) στου Ζωγράφου. Οι ανήλικοι εκμυστηρεύτηκαν στην εκπαιδευτικό πως μόλις την προσέγγισαν και την ρώτησαν αν είναι εκείνη, το έβαλε στα πόδια.

«Ένας μαθητής της έδειξε την φωτογραφία της, την ρώτησε αν είναι αυτή και άρχισε να τρέχει», λέει στο newsit.gr η καθηγήτρια φροντιστηρίου που ενημέρωσε την αστυνομία την Τρίτη (13.01.2026) για τα όσα είδαν οι μαθητές. Πρόκειται για τη νεότερη μαρτυρία σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, η οποία το πρωί της 8ης Ιανουαρίου έφυγε από το σπίτι της με ταξί για την Αθήνα. Από τότε η οικογένειά της δεν έχει κανένα νέο της.

Όπως ισχυρίζονται οι μαθητές Β’ Λυκείου, είδαν την ανήλικη το απόγευμα της Τρίτης να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου και μάλιστα να κρατάει στα χέρια της δύο σακούλες από σούπερ μάρκετ.

«Τα παιδιά είναι παιδιά Β’ Λυκείου. Είχαν πάει για διάλειμμα σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ και γύρισαν πίσω αναστατωμένα λέγοντας πως είδαν την κοπέλα. Τους είπα “είστε σίγουροι;” Μου είπαν “ναι, την αναγνωρίσαμε”. Ειδικά το ένα παιδί που της μίλησε κιόλας πήγε πολύ κοντά της, οπότε ήταν σίγουρος ότι ήταν αυτή. Μου είπαν ότι ψώνιζε και τους έκανε εντύπωση ότι πήρε και ένα μεγάλο μπουκάλι νερό, το οποίο το έβαλε μέσα στην τσάντα της», αναφέρει μιλώντας στο newsit.gr καθηγήτρια του φροντιστηρίου.

Μάλιστα, οι μαθητές στην προσπάθεια τους να βεβαιωθούν για το εάν είναι η 16χρονη της μίλησαν.

«Τα παιδιά την περίμεναν για να της μιλήσουν. Ένας από αυτούς την προσέγγισε και εκείνη του απάντησε «δεν μιλάω ελληνικά». Ο μαθητής μου της έδειξε αυθόρμητα την φωτογραφία της και την ρώτησε «είσαι εσύ;». Και η κοπέλα τότε έφυγε», συμπληρώνει η εκπαιδευτικός.

Η νέα αυτή μαρτυρία ερευνάται από την ελληνική αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα προκείμενου να διασταυρώσει την πληροφορία από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μάλιστα, η νεαρή Λόρα εμφανίστηκε και έξω από κοσμηματοπωλείο το Σάββατο όπου φαίνεται να ήθελε να πουλήσει κάποια αντικείμενα της για να μαζέψει περισσότερα χρήματα.