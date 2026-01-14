Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Το καθαρό καρέ της σε μίνι μάρκετ και η μαρτυρία φίλης της – «Ήθελε καιρό να φύγει»

Ώρες αγωνίας για την 16χρονη που έφυγε από την Πάτρα και όπως όλα δείχνουν βρίσκεται στην Αθήνα και στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως δείχνουν στοιχεία και μαρτυρίες η 16χρονη Λόρα, φαίνεται να το έσκασε από την οικογένειά της στην Πάτρα και να βρέθηκε στην Αθήνα, με μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό να την τοποθετεί στην περιοχή του Ζωγράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστήθια φίλη της Λόρας στην Ελλάδα, που γνωρίζονται εδώ και 2-3 χρόνια μίλησε στην εκπομπή Live News και είπε συγκεκριμένα ότι της είχε πει η Λόρα ότι την πίεζαν πάρα πολύ στο σπίτι.

«Δεν μου είχε πει ποτέ για σωματική βία αλλά για ψυχολογική σίγουρα», είπε η κοπέλα και τόνισε ότι η Λόρα ήθελε να φύγει.

Ότι υπήρχαν τιμωρίες σχεδόν για το τίποτα, είπε μεταξύ άλλων η φίλη της και τόνισε ότι της έλεγε συνέχεια η 16χρονη ότι δεν άντεχε άλλο και ήθελε να φύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον χειμώνα δεν έβγαινε από το σπίτι γιατί δεν την άφηναν οι δικοί της, είπε ακόμη η φίλη της, που όπως είπε είχε πολύ καιρό να μιλήσει μαζί της ιδιαίτερα για κάτι προσωπικό.

Στο σχολείο όπως είπε δεν ήταν καλή μαθήτρια καθώς δεν γνώριζε τη γλώσσα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων οι γονείς της την άφηναν για αρκετό καιρό μόνη στο σπίτι, ακόμη και δύο μήνες τα καλοκαίρια και έφευγαν για Γερμανία.

Η μαρτυρία των 16χρονων

Κάποιοι ανήλικοι, την είδαν την Τρίτη 13.01.2025 σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου και περιέγραψαν τη συνάντησή τους.

«Ημουν μέσα στο σούπερ μάρκετ μαζί με άλλα δύο παιδιά όταν την είδαμε. Ο φίλος μου μου έλεγε ότι κάπου την έχω ξαναδεί αυτή την κοπέλα και κατάλαβε ότι είναι η κοπέλα που δείχνουν στην τηλεόραση», είπε ο 16χρονος.

«Περιμέναμε κανένα 20λεπτο και βγήκε με πολλά ψώνια, είδαμε ότι μοιάζει πάρα πολύ και την ακολουθήσαμε και έστριψε αριστερά προς Δάφνης. Ο φίλος μου τη φώναξε 3 φορές κοπελιά και εκείνη την τρίτη φορά γύρισε και είπε ότι δεν μιλούσε Ελληνικά. Ο φίλος του όπως είπε της έδειξε τη φωτογραφία της, όχι από το silver alert και εκείνη απομακρύνθηκε κανονικά. όπως περιέγραψε, δεν φάνηκε τρομαγμένη ενώ και μέσα στο σούπερ μάρκετ αλλά και όταν έφυγε ήταν μόνη της», περιέγραψε για τη συνάντησή τους.

Η μητέρα της Λόρας, ήρθε για λίγες ώρες το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα και κρατώντας μία φωτογραφία της στα χέρια ρωτούσε τους περαστικούς αν την έχουν δει.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη της κοπέλας με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Η 16χρονη μετά την πώληση των δύο κινητών τηλέφωνων, προχώρησε στην αγορά ενός μεταχειρισμένου iphone.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να φτάσουν στο κατάστημα από όπου προμηθεύτηκε το κινητό τηλέφωνο η κοπέλα και πληροφορήθηκαν το σειριακό του αριθμό. Έτσι περιμένουν να το ενεργοποιήσει η 16χρονη προκειμένου να εντοπίσουν το στίγμα της και να δοθεί τέλος στις ώρες αγωνίας που βιώνουν οι γονείς της και τα συγγενικά της πρόσωπα.