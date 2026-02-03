Ελλάδα

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η γυναίκα «κλειδί» στην υπόθεση και η καταγγελία της στις γερμανικές αρχές

Πρόκειται για την γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή
Λόρα
Το μυστηριώδες τηλεφώνημα λίγο πριν πετάξει για Φρανκφούρτη και το email που μπήκε στο μικροσκόπιο 

Παραμένει το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα και όλα δείχνουν ότι το ανήλικο κορίτσι βρίσκεται πλέον στη Γερμανία.

Οι αρχές στη Γερμανία που ασχολούνται με την εξαφάνιση της Λόρα έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της, με την ανήλικη να μην μένει μαζί του.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα πρόσωπο κλειδί, μια γυναίκα  την οποία η Λόρα εμπιστευόταν όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Πρόκειται για την γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Παρά πάντως την κινητοποίηση των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, αλλά και της Europol, η 16χρονη παραμένει άφαντη.

Η ανήλικη φαίνεται να διέσχισε περίπου 2.300 χιλιόμετρα, κινούμενη με τρόπο που προδίδει απόλυτο σχεδιασμό. Απέφευγε συστηματικά κάμερες ασφαλείας, επέλεγε εναλλακτικές διαδρομές και άλλαζε κατεύθυνση χωρίς προφανή λόγο. Από το Ρίο εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στου Ζωγράφου και στη συνέχεια στην καρδιά της Ομόνοιας – μια περιοχή όπου λειτουργούν μικρά, σχεδόν αθέατα ταξιδιωτικά γραφεία, μακριά από τα φώτα και τον έλεγχο.

Κομβικής σημασίας χαρακτηρίζεται η μαρτυρία οδηγού ταξί, η οποία άνοιξε νέο κεφάλαιο στις έρευνες. Οι Αρχές έχουν πλέον χαρτογραφήσει με ακρίβεια τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιχειρούν να ανασυνθέσουν τα ψηφιακά της ίχνη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να έγινε στη ρωσική γλώσσα.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα γύρω από τον τρόπο επικοινωνίας της. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, η Λόρα είχε στην κατοχή της δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για αποστολή email μέσω κρυπτογραφημένης υπηρεσίας ελβετικής εταιρείας, ενώ το δεύτερο για τηλεφωνικές κλήσεις και μόνο. Ένα επικοινωνιακό προφίλ που δείχνει προετοιμασία, μυστικότητα και γνώση.

Από την άλλη νέα ερωτήματα γεννά μια απρόσμενη κίνηση από την πλευρά της οικογένειας της Λόρα. Ο πατέρας της ανήλικης φέρεται να αντιλήφθηκε  ότι η κόρη του είχε ταξιδέψει στη Γερμανία. Αφού επικοινώνησε ο ίδιος με τη Lufthansa και επιβεβαίωσε την ύπαρξη σχετικής πτήσης, προχώρησε στην ενημέρωση των ελληνικών Αρχών.

Το χρονικό αυτής της ενέργειας, ωστόσο, προκαλεί προβληματισμό. Για ποιο λόγο η πληροφορία ήρθε στο φως τόσο αργά; Τι μεσολάβησε μέχρι να κινητοποιηθεί; 

Στη νεότερη κατάθεσή τους, οι γονείς ξεκαθάρισαν πως δεν έχουν κανένα συγγενή στη Φρανκφούρτη. Όπως υποστήριξαν, το σύνολο των οικογενειακών τους δεσμών εντοπίζεται στο Αμβούργο, όπου διαμένει και ο ετεροθαλής αδελφός της Λόρα — στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το θρίλερ της εξαφάνισης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
240
130
113
107
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο πόλεμος των drones: Η μετάβαση στο νέο δόγμα και το νέο εγχειρίδιο του ΓΕΣ
Ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό εργαλείο, με επικαιροποιημένες τακτικές, ρεαλιστικά εκπαιδευτικά σενάρια, οδηγίες ατομικής προστασίας και διαδικασίες εξουδετέρωσης εχθρικών πολυκοπτέρων
Ο πόλεμος των drones: Η μετάβαση στο νέο δόγμα και το νέο εγχειρίδιο του ΓΕΣ
Newsit logo
Newsit logo