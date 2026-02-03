Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η γυναίκα «κλειδί» στην υπόθεση και η καταγγελία της στις γερμανικές αρχές

Παραμένει το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα και όλα δείχνουν ότι το ανήλικο κορίτσι βρίσκεται πλέον στη Γερμανία.

Οι αρχές στη Γερμανία που ασχολούνται με την εξαφάνιση της Λόρα έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της, με την ανήλικη να μην μένει μαζί του.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα πρόσωπο κλειδί, μια γυναίκα την οποία η Λόρα εμπιστευόταν όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Πρόκειται για την γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Παρά πάντως την κινητοποίηση των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, αλλά και της Europol, η 16χρονη παραμένει άφαντη.

Η ανήλικη φαίνεται να διέσχισε περίπου 2.300 χιλιόμετρα, κινούμενη με τρόπο που προδίδει απόλυτο σχεδιασμό. Απέφευγε συστηματικά κάμερες ασφαλείας, επέλεγε εναλλακτικές διαδρομές και άλλαζε κατεύθυνση χωρίς προφανή λόγο. Από το Ρίο εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στου Ζωγράφου και στη συνέχεια στην καρδιά της Ομόνοιας – μια περιοχή όπου λειτουργούν μικρά, σχεδόν αθέατα ταξιδιωτικά γραφεία, μακριά από τα φώτα και τον έλεγχο.

Κομβικής σημασίας χαρακτηρίζεται η μαρτυρία οδηγού ταξί, η οποία άνοιξε νέο κεφάλαιο στις έρευνες. Οι Αρχές έχουν πλέον χαρτογραφήσει με ακρίβεια τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιχειρούν να ανασυνθέσουν τα ψηφιακά της ίχνη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να έγινε στη ρωσική γλώσσα.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα γύρω από τον τρόπο επικοινωνίας της. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, η Λόρα είχε στην κατοχή της δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για αποστολή email μέσω κρυπτογραφημένης υπηρεσίας ελβετικής εταιρείας, ενώ το δεύτερο για τηλεφωνικές κλήσεις και μόνο. Ένα επικοινωνιακό προφίλ που δείχνει προετοιμασία, μυστικότητα και γνώση.

Από την άλλη νέα ερωτήματα γεννά μια απρόσμενη κίνηση από την πλευρά της οικογένειας της Λόρα. Ο πατέρας της ανήλικης φέρεται να αντιλήφθηκε ότι η κόρη του είχε ταξιδέψει στη Γερμανία. Αφού επικοινώνησε ο ίδιος με τη Lufthansa και επιβεβαίωσε την ύπαρξη σχετικής πτήσης, προχώρησε στην ενημέρωση των ελληνικών Αρχών.

Το χρονικό αυτής της ενέργειας, ωστόσο, προκαλεί προβληματισμό. Για ποιο λόγο η πληροφορία ήρθε στο φως τόσο αργά; Τι μεσολάβησε μέχρι να κινητοποιηθεί;

Στη νεότερη κατάθεσή τους, οι γονείς ξεκαθάρισαν πως δεν έχουν κανένα συγγενή στη Φρανκφούρτη. Όπως υποστήριξαν, το σύνολο των οικογενειακών τους δεσμών εντοπίζεται στο Αμβούργο, όπου διαμένει και ο ετεροθαλής αδελφός της Λόρα — στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το θρίλερ της εξαφάνισης.