Εξαφάνιση 17χρονης στο Χαλάνδρι – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την εξαφάνιση της Θεοδώρας Κ. 17 ετών από το Χαλάνδρι έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Παρασκευής (28.11.2025).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της ανήλικης, τα ίχνη της 17χρονης Θεοδώρας Κ. χάθηκαν στις 25 Νοεμβρίου στις 11:50 το πρωί από την περιοχή του Χαλανδρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Κ. έχει ύψος 1,66 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια.

Φορούσε άσπρο φούτερ, γκρι φόρμα παντελόνι, γούνινες μαύρες παντόφλες και είχε σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.