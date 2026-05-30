Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Λάρισα: Βίντεο με φορτηγό να «ξηλώνει» γέφυρα σηματοδότησης – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου
Το φορτηγό στη Λάρισα
Το φορτηγό στη Λάρισα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε βίντεο από κάμερα ασφαλείας στη Λάρισα, όταν το απόγευμα της Πέμπτης (28.5.26) ένα φορτηγό «ξήλωσε» γέφυρα σηματοδότησης στην οδό Βόλου.

Το βίντεο που δημοσιεύει το thessaliatv.gr δείχνει τη στιγμή που το φορτηγό κινείται στον δρόμο και παρασέρνει με δύναμη τη μεταλλική γέφυρα. Από τη σύγκρουση ο οδηγός του φορτηγού χάνει τον έλεγχο και βγαίνει εκτός δρόμου παρασέρνοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Αμέσως μετά το ατύχημα επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ περαστικοί και εργαζόμενοι από κοντινές επιχειρήσεις έσπευσαν να βοηθήσουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
144
66
64
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ – Επιχείρηση «Θερισμός»: Το ελληνικό FBI αποκάλυψε πέντε σπείρες με 1.151 κατηγορούμενους και λεία πάνω από 17 εκατ. ευρώ
Ένα από τα κυκλώματα κινούνταν σε πολλές περιοχής της Κρήτης, ενώ δύο κυκλώματα με «έδρα» τη Μακεδονία, είχαν απλώσει τα «πλοκάμια» τους έως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 61
Newsit logo
Newsit logo