Ελλάδα

Εξαφάνιση 33χρονου στη Νέα Πέραμο – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι τζιν παντελόνι, μπλε ζακέτα και μπλε αθλητικά παπούτσια
Εξαφάνιση

Συναγερμός στη Νέα Πέραμο Αττικής μετά την εξαφάνιση του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, ηλικίας 33 ετών. Ανακοίνωση για τον άνδρα που αγνοείται έδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη δημοσιότητα  χθες (05.12.2025) το βράδυ.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 33χρονου αναφέρει ότι στις 30 Νοεμβρίου, πρωινές ώρες, χάθηκαν τα ίχνη του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού από τη Νέα Πέραμο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ενήλικα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρυσοβαλάντης Στεργιανός έχει ύψος 1,79, είναι αδύνατος και έχει ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι τζιν παντελόνι, μπλε ζακέτα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
149
101
75
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αποκαλύψεις και ερωτήματα για Κουτσόλαμπρο λίγο πριν ανοίξει η κάλπη του 2ου γύρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
Τον εγκαλούν ότι το 2016 υπηρέτησε ως μετακλητός επί υπουργίας Κατρούγκαλου όταν οι δικηγόροι της Αθήνας βρίσκονταν σε πολύμηνη αποχή από τα καθήκοντά τους, αντιδρώντας στο ασφαλιστικό
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για τους «τιμωρούς παιδόφιλων» – Οι επιθέσεις «καρμπόν» με τον άγριο ξυλοδαρμό 48χρονου
Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η συνομιλία που είχε ο 48χρονος στα social media ήταν η παγίδα των δραστών που αυτοαποκαλούνται «τιμωροί παιδόφιλων»
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Newsit logo
Newsit logo