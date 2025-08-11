Εξαφάνιση 47χρονης από το Καπανδρίτι – Έφυγε την 1η Αυγούστου με τον σκύλο της

Την εξαφάνιση της Ευθυμίας Αθανασάκη, ηλικίας 47 ετών από το Καπανδρίτι γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» τη Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Στην ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την εξαφάνιση αναφέρεται ότι τα ίχνη της 47χρονης Ευθυμίας Αθανασάκη χάθηκαν από το Καπανδρίτι την 1η Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε τη Δευτέρα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της γυναίκας, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι, δυστυχώς η φωτογραφία της είναι πριν από δύο χρόνια, και είναι η μόνη που διαθέτουμε από την οικογένειά της.

Η Ευθυμία Αθανασάκη έχει ύψος 1,72 μ., είναι αδύνατη, έχει κόκκινα σγουρά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Μαζί της είναι το σκυλί της φωτογραφίας, το οποίο είναι ημίαιμο σε αποχρώσεις μαύρο με καφέ και λίγο λευκό στο κεφάλι. Είναι μεγαλόσωμος και ονομάζεται Μαρσέλ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.