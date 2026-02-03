Εξαφάνιση 55χρονου στο Ηράκλειο Αττικής – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μία νέα εξαφάνιση, αυτή τη φορά ενός άνδρα 55 ετών, γνωστοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει για την εξαφάνιση του 55χρονου Αντώνη Μπατζέ ότι τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν στις 31 Ιανουαρίου από το Ηράκλειο Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου για την εξαφάνιση του Αντώνη Μπατζέ και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αντώνης Μπατζές έχει ύψος 1,83 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και άσπρα – γκρίζα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, σκούρο μπουφάν και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.