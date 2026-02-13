Εξαφάνιση Λόρα: Δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA η μητέρα της – Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση. Τα στοιχεία έχουν επιβεβαιώσει ότι εκείνη βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, αλλά οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να την εντοπίσουν.

Η τελευταία κίνηση των αρχών της Γερμανίας έγινε πριν λίγες μέρες όταν είχαν ζητήσει προαιρετικά από τους γονείς της Λόρα να δώσουν δείγματα DNA, να προσέλθουν δηλαδή στην αστυνομία στην Πάτρα και να πάρουν τα κατάλληλα δείγματα, κάτι που θα βοηθήσει στην υπόθεση εξαφάνισής της.

Ο γονέας που έδωσε δείγμα DNA στις αρχές ήταν ο πατέρας της Λόρας, με την μητέρα να μην έχει προσέλθει ακόμα στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας.

Ο πατέρας της πρόσφατα ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη, ενώ η μητέρα της έχει παραμείνει στην Ελλάδα και παρακολουθεί εξ αποστάσεως από το σπίτι της στο Ρίο, τις εξελίξεις για τον εντοπισμό της κόρης της.

Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, υπό την αιγίδα της Eurojust (το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιοσύνης, οι συνεργαζόμενοι δηλαδή δικαστές στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί μια τηλεδιάσκεψη ελληνικών και γερμανικών αρχών προκειμένου να υπάρχει μία βασική συνεννόηση για την πορεία της έρευνας μεταξύ αστυνομικών που σχετίζονται με την Interpol, τη Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας κτλ. στην Ελλάδα, την αντίστοιχη της γερμανικής, την Ασφάλεια της Πάτρας, τις υπηρεσίες ανηλίκων, τις υπηρεσίες εξαφανίσεων.

Οι Γερμανοί αξιωματικοί στους Έλληνες αξιωματικούς λένε και επικαλούμενοι και δημοσιεύματα στη Γερμανία ότι εδώ μιλάμε για μια οικειοθελή εξαφάνιση ενώ οι ελληνικές αρχές το έχουν χαρακτηρίσει «αρπαγή».

Δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα οι ενέργειες. Ζητούν να γίνει κυρίως η άρση του απορρήτου, να γίνει εξέταση DNA προκειμένου να βρεθεί αυτό το κινητό που φαίνεται να λειτουργεί της Λόρα και πού βρίσκεται.

Αυτοί όμως εκτιμούν ότι μετά την σύσκεψη της Δευτέρας όπου θα μιλήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αξιωματικοί σε Ελλάδα και Γερμανία, πιθανόν να υπάρχουν εξελίξεις για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, προκαλώντας αγωνία στο πανελλήνιο. Η 16χρονη φαίνεται πως έχει εκτελέσει ένα πολύ καλοστημένο σχέδιο διαφυγής, αφού έχοντας βοήθεια πιθανότατα κατάφερε να ξεφορτωθεί το παλιό της κινητό πουλώντας το έτσι ώστε να μην βρίσκουν «σήμα» οι αρχές και να φύγει από την Πάτρα.

Με ταξί έφτασε στην Αθήνα και τελικά πήγε αεροπορικώς στη Φρανκφούρτη, στη γενέτειρά της την Γερμανία.