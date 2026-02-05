Εξαφάνιση Λόρα: «Είχε υπογεγραμμένο χαρτί από την μαμά της» λέει συνεπιβάτης της στο αεροπλάνο

Άγνωστο παραμένει το πού βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, της οποίας η εξαφάνιση σημειώθηκε πριν από σχεδόν 1 μήνα στην Πάτρα, από όπου η ανήλικη έφυγε με ταξί, πήγε στην Αθήνα και από εκεί ταξίδεψε αεροπορικώς στην γενέτειρά της Γερμανία. Οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος, αφού όλο και περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως προκειμένου να βρεθεί η έφηβη.

Η Λόρα εκτέλεσε τέλεια ένα πολύ καλοσχεδιασμένο τρόπο διαφυγής. Μάρτυρες και αρχές είναι σχεδόν σίγουροι ότι το παιδί είχε βοήθεια προκειμένου να φύγει από το Ρίο της Πάτρας όπου διέμενε με την οικογένειά της. Κάμερες ασφαλείας «έπιασαν» την 16χρονη μετά την εξαφάνισή της στην Αθήνα, από όπου φρόντισε να φύγει άμεσα και να βρεθεί στην Γερμανία, η οποία φαίνεται πως ήταν ο αρχικός της στόχος.

Τεράστιες κινητοποιήσεις των αρχών για τον εντοπισμό της πραγματοποιήθηκαν στο Ρίο, στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ δημοσιογράφοι του Live News ταξίδεψαν μέχρι τη Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και βρέθηκαν στην γειτονιά της Λόρα, μιλώντας με γείτονες και φίλους στην προσπάθεια να βρουν οποιοδήποτε νέο στοιχείο για να την βρουν.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα, αφού βρέθηκε στην Αθήνα την 8η Ιανουαρίου, προμηθεύτηκε με ψευδώνυμο και κρυπτογραφημένο email ένα αεροπορικό εισιτήριο προς Φρανκφούρτη με την εταιρεία Lufthansa. Η αεροπορική απάντησε σε αιτήματα των αρχών και αποκάλυψε ότι η Λόρα επιβιβάστηκε μόνη στο αεροσκάφος. Μάλιστα, συνεπιβάτης της στην πτήση, αποκάλυψε, μιλώντας στο «Live News» ότι η 16χρονη είχε υπογεγραμμένο χαρτί από τη μητέρα της.

«Την ημέρα εκείνη, στο γκισέ που κάνουμε check in, η κοπέλα είναι μπροστά από εμένα και έχει μία διαμάχη, διαφωνούσε με την κοπέλα που ήθελε να τσεκάρει το εισιτήριο και είχε το χαρτί υπογεγραμμένο της μαμάς της. H κοπέλα δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία και περίμενε να έρθει μία πιο μεγάλη (προϊσταμένη). Και της λέει η κοπέλα από πάνω ακριβώς, είναι 2 – 3 σκαλάκια, της λέει “εντάξει, άμα έχει υπογραφή της μαμάς της, ισχύει”. Φωτοτυπία είχε. Δεν την άφησαν τελευταία, ήταν μπροστά από εμένα και από την εγγονή μου. Και παίρνει την κάρτα επιβίβασης, γυρνάει και της λέει (ο νεαρός) “είναι όλα εντάξει;” και λέει αυτή “ναι, ναι είναι όλα εντάξει”», ανέφερε ο συνεπιβάτης.

Παρόλο που οι γερμανικές αρχές δεν έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό της ανήλικης, γείτονές της στο Αμβούργο είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν αυτοβούλως στην προσπάθεια εύρεσής της.

Πριν μερικές μέρες, Έλληνας κάτοικος Γερμανίας, ανέφερε στην εκπομπή Live News ότι είδε τη Λόρα στο Αμβούργο. «Είμαι 80% ότι είναι αυτή. Της έμοιαζε πάρα πολύ», ανέφερε.